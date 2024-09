1 350 km d’autonomie : la version hybride rechargeable de la BYD Han électrique se montre enfin

La BYD Han reçoit d’importantes mises à jour pour 2025, avec notamment une version hybride rechargeable dotée d’une autonomie impressionnante. Plusieurs versions 100 % électriques, toutes aussi convaincantes sur le papier, sont également de la partie.

Du côté de chez BYD, il ne se passe pas un mois sans quelques changements dans la gamme. Pourtant, le constructeur chinois ne possède pas forcément un catalogue tentaculaire, en tout cas en France, mais en Chine, c’est une autre paire de manche.

En guise de porte-étendard, BYD possède la Han, une grande berline haut de gamme, aussi vendue en France, et cousine technique du grand SUV Tang.

BYD ne cesse d’apporter des nouveautés à ses produits, et c’est aujourd’hui à la Han d’avoir le droit à quelques mises à jour pour le moins intéressantes.

Plusieurs versions électriques renouvelées cette année

À première vue, les changements sont quasiment imperceptibles. La face avant reste identique, hormis la fine bande reliant les feux, qui devient désormais sombre et non plus chromée. Même chose pour les dimensions, avec une longueur de 5,0 mètres pour 1,91 mètre de large et 1,50 mètre de haut. L’empattement est toujours affiché à 2,92 mètres.

En début d’année, il y a eu une grosse baisse de prix d’environ 14 % par rapport à la précédente version. La gamme 100 % électrique démarre désormais à partir de 179 800 yuans, ce qui équivaut environ à 23 080 euros.

Du côté des versions électriques, c’est statu quo par rapport aux nouveautés annoncées en février 2024. L’entrée de gamme, qui affiche une autonomie de 506 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, ce qui donne environ 430 kilomètres en WLTP. La berline embarque pour mémoire une batterie Blade LFP (lithium – fer – phosphate) développée en interne. La version la plus haut de gamme « Eye of God » démarre à partir de 249 800 yuans, soit 32 066 euros.

Rappelons que la version actuelle est commercialisée à partir de 70 800 euros en France. Soit un tarif doublé par rapport aux prix chinois.

Cette déclinaison affiche une autonomie de 610 kilomètres CLTC, soit 518 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP. En ce qui concerne la puissance, la gamme de la BYD Han EV s’échelonne de 201 à 510 chevaux dans cette version « Eye of God » équipée d’une transmission intégrale.

L’hybride pour épauler l’électrique

À la gamme s’ajoute désormais une nouvelle version hybride rechargeable annoncée avec 1 350 km d’autonomie. Cela prend en compte le réservoir d’essence, mais aussi l’autonomie électrique annoncée à 102 km au maximum.

BYD Han DM-i, c’est son nom, est équipée d’une batterie de 18,316 kWh. La partie moteur est confié à un quatre cylindres 1,5 litre turbo de 156 ch, pour une puissance combinée avec le moteur électrique de 272 équidés. Les performances sont plutôt bonnes avec un 0 à 100 km/h annoncé en 6,9 secondes. La BYD Han DM de base débute à partir de 165 800 yuans, soit l’équivalent de 21 110 euros.

Le poste de conduite ne semble quant à lui pas changer, puisqu’il conserve son grand écran tactile de 15,6 pouces. Par ailleurs, la berline électrique inaugure le stationnement intelligent et la conduite autonome sur autoroute via le système ADAS DiPilot 100, qui fait appel à une puce Horizon Journey 5 offrant une puissance de calcul de 128 TOPS. S’ajoutent à cela des capteurs millimétriques, 11 caméras et 12 radars à ultrasons.

Reste à voir si cette version arrivera en France. Il y a des chances, puisque BYD propose déjà une variante hybride rechargeable du Seal U pour épauler la gamme électrique.