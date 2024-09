Nintendo ne veut ni de l’intelligence artificielle ni de la guerre des consoles

Figure mythique du monde du jeu vidéo, Shigeru Miyamoto n’a pas peur d’aller à contre-courant. Le septuagénaire a récemment avoué son dédain poli par rapport à l’usage de l’IA dans la conception de jeux.

Shigeru Miyamoto en 2016 // Source : Apple

En 2024, difficile de passer à côté de la mode de l’IA. Toute l’industrie du numérique semble avoir pris le virage de l’intelligence artificielle générative. Toutes ? Non ! Un petit village d’irréductibles Japonais résiste encore et toujours. Dans une récente interview accordée au New York Times, Shigeru Miyamoto, Directeur général chez Nintendo, a expliqué que la firme ne souhaitait effectivement pas se jeter corps et âme dans cette nouvelle tendance.

« Beaucoup de gens parlent de l’IA. Dans ces moments-là, tout le monde commence à faire la même chose. Face à ça, Nintendo préfère partir dans une direction opposée », a déclaré le mythique producteur de Super Mario. L’idée n’est pas forcément de s’opposer en bloc à l’usage de l’IA, mais plutôt de trouver une voie alternative pour Nintendo.

« L’originalité » Nintendo

« On pourrait penser qu’on s’oppose à cela pour le simple plaisir de s’opposer. En réalité, il s’agit plus de trouver ce qui fait l’originalité de Nintendo », développe le responsable. Une position qui clarifie un peu plus les intentions de la firme dans ce domaine après une déclaration très tiède du PDG de Nitendo il y a quelques mois. Face aux investisseurs, ce dernier expliquait qu’en effet que « l’IA générative peut être utilisée de manière créative, mais pose aussi des problèmes de propriété intellectuelle ».

Le prochain Zelda ne se servira probablement pas de l’IA // Source : Frandroid

Plus globalement, les déclarations de Shigeru Miyamoto vont à contre-courant de l’industrie. Electronic Arts a par exemple récemment chanté les louanges de l’IA, cette « technologie remarquable […] au cœur de notre activité », devant un parterre d’actionnaires friands d’innovations. Idem pour Nvidia qui voit dans cette technologie un moyen facile d’enrichir l’univers de nos jeux.

Loin de la « guerre des consoles »

Pour le responsable de Nintendo, ce pas de côté est d’autant plus facile à faire qu’il se tient loin de la fameuse « guerre des consoles » que se livrent Sony et Microsoft par studio interposé. En guise de propos liminaires à l’ouverture du musée Nintendo à Kyoto, Shigeru Miyamoto a expliqué vouloir se servir de cette occasion pour réaffirmer la « particularité » de l’entreprise et éviter de se faire traîner dans cette fameuse compétition « qui se concentre sur les caractéristiques techniques et les performances ».

