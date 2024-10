2000 euros pour 4 ans de mise à jour : le Galaxy Z Fold 2 déjà abandonné par Samsung

Sorti en 2020, le Galaxy Z Fold 2 incarnait à l’époque le savoir-faire ultime de Samsung dans le domaine des mobiles pliables. Mais 4 ans à peine après sa commercialisation, Samsung abandonne déjà son mobile.

Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Le suivi logiciel est devenu un argument marketing de poids ces dernières années. Google et Samsung se sont par exemple engagés à déployer des mises à jour pendant 7 ans sur leurs derniers mobiles. Malheureusement, le constructeur coréen n’a pas jugé utile d’étendre cette politique à ses téléphones haut de gamme plus anciens. Résultat, le Galaxy Z Fold 2 qui est sorti en 2020 au prix de 2000 et quelques euros est déjà mis au rebut par l’entreprise.

Comme l’a remarqué SamMobile, Samsung a éjecté le téléphone de sa liste des mobiles éligibles aux prochaines mises à jour Android. Déjà bloqué sous Android 13 depuis 2022, l’onéreux mobile de Samsung cessera également de recevoir des mises à jour de sécurité d’ici à la fin de l’année. Pour le dire autrement, le téléphone va devenir obsolète logiciellement parlant et dangereux à utiliser pour ce qui est de la sécurité des données.

Un poids mort pour la planète

Bien évidemment, ce n’est pas le seul téléphone sorti en 2020 qui a été abandonné logiciellement par son constructeur. Dans le monde Android malheureusement, beaucoup d’entreprises ne font pas l’effort de maintenir leurs téléphones à jour durant plus que quelques années. Mais le Z Fold 2 a ça de particulier qu’il était vendu nettement plus cher que tous ses concurrents. Avec un prix dépassant les 2000 euros, on aurait pu s’attendre à un suivi logiciel exemplaire, mais il n’en est rien.

Le Z Fold 2 va devenir obsolète logiciellement parlant // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

La pilule est donc difficile à avaler pour celles et ceux qui ont cassé leurs comptes en banques il y a quelques années. Et si Samsung promet désormais de faire mieux sur ce point-là, difficile de ne pas regretter cette obsolescence logicielle programmée qui va sans doute forcer des utilisateurs et utilisatrices à changer de mobile, avec toute l’empreinte carbone que cela représente.

Il faut tout de même noter que les nouvelles politiques de suivi logiciel de Google et Samsung sont, au moins en partie, dictées par des obligations européennes plus que par le bon vouloir des entreprises. Le règlement en matière d’écoconception force désormais les constructeurs à proposer au moins 5 ans de mise à jour pour les mobiles commercialisés sur le vieux continent. Une mesure dont la nécessité vient d’être encore prouvée par cette polémique autour du Galaxy Z Fold 2.