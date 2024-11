Google Chrome veut devenir plus efficace grâce à un nouveau gestionnaire de tâches

Le navigateur Google Chrome pourrait bientôt intégrer un nouveau gestionnaire de tâches offrant un contrôle plus précis du navigateur pour ses utilisateurs.

Logo de Google Chrome // Source : Frandroid

Régulièrement critiqué pour sa lourdeur, le navigateur Google Chrome continue de s’améliorer. Après avoir dévoilé de nouvelles options pour s’alléger, le navigateur pourrait bénéficier d’un nouveau gestionnaire de tâches sur Windows 11, rapporte Windows Latest.

Une interface rudimentaire

Pour le moment, lorsque vous utilisez Google Chrome, vous pouvez déjà avoir accès à un gestionnaire de tâches. Plutôt rudimentaire, celui-ci permet tout de même d’avoir accès en vrac aux onglets et extensions lancés par le navigateur.

Gestionnaire de tâches – Google Chrome // Source : Capture d’écran pour Frandroid

Cependant, au fil de la navigation, les onglets et les tâches venant à s’accumuler, l’interface devient moins lisible et complique la recherche des tâches gourmandes en énergie. Heureusement, cela pourrait bientôt changer.

Plus de choix

Dans une capture d’écran obtenue par Windows Latest, on apprend qu’un nouveau gestionnaire de tâches est en préparation pour Chrome. Ce dernier s’accompagnerait d’une interface à onglets permettant de séparer les tâches exécutées entre les onglets, les extensions et les fichiers système ainsi que d’une barre de recherche.

Nouveau Gestionnaire de tâche de Google Chrome // Source : Windows Latest

Pour le moment, on ne sait pas quand la version stable de Chrome recevra ce nouveau gestionnaire. Pour les plus impatients, Windows Latest indique qu’il est possible d’activer une version expérimentale de ce gestionnaire en vous rendant dans Chrome://flags et en activant l’onglet « Task Manager Desktop Refresh ».

Un rappel si vous êtes tentés d’activer cette option : ces fonctionnalités sont expérimentales et peuvent vous faire perdre les données de votre navigateur ou bien de compromettre la sécurité de vos données.