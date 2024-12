Apple continue sa quête d’indépendance face à Nvidia

Le succès de Nvidia dans la course à l’intelligence artificielle continue de faire grincer des dents, dont celles, d’Apple qui chercherait à gagner plus d’indépendance dans ce secteur.

Toutes les entreprises de la tech veulent aujourd’hui se positionner dans le secteur de l’intelligence artificielle. Que ce soit en investissant dans des entreprises déjà existantes, comme OpenAI, ou en créant leurs propres infrastructures. À ce jeu, cela fait maintenant quelques années qu’Apple et Nvidia jouent des coudes.

Réduire sa dépendance

Dans le secteur de la tech, Apple occupe une place particulière. La firme de Cupertino s’est distinguée de ses multiples concurrents avec son écosystème fermé et la création d’accessoires propriétaires. Si l’arrivée de la puce M1 sur les MacBook marquait une rupture avec Intel, aujourd’hui, c’est de Nvidia que la marque à la pomme voudrait se séparer, rapporte Apple Insiders.

Un conflit à sens unique

Aujourd’hui, Nvidia détient entre 70 % et 95 % des parts de marché des puces IA, selon Apple Insiders. Une position qui lui a permis de devancer Apple, faisant d’elle, l’entreprise la plus valorisée en bourse. Un monopole qu’Apple verrait d’un mauvais œil. Depuis quelques années, la firme envisage de passer par TSMC pour concevoir ses propres puces et serveurs IA et gagner en indépendance. Une stratégie pour laquelle Apple semble prête à tout. Récemment, on a appris que les puces d’intelligence artificielle d’Apple ne sont pas entraînées par Nvidia, comme on aurait pu le penser, mais par Google et ses data centers ouverts aux entreprises tierces depuis 2017.

Si l’on peut s’attendre à une réponse de Nvidia, il n’en est apparemment rien. Bien que d’autres conflits remontent à l’époque de Steve Jobs, liés à l’utilisation non autorisée de certaines technologies, il semblerait que la rancœur persiste uniquement du côté d’Apple. De son côté, Nvidia a fait savoir via The Information que l’entreprise reste ouverte à une collaboration avec Apple.