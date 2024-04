Apple développerait sa propre puce pour les serveurs et l’IA… mais Nvidia peut dormir tranquille

Apple aurait entamé le développement de processeurs voués spécifiquement au domaine des serveurs et de l'IA. Leur lancement serait prévu l'année prochaine, avec pour base technique la gravure en 3 nm d'un certain TSMC.

Apple bientĂ´t engagĂ© dans une course effrĂ©nĂ©e aux performances et Ă l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique sur le juteux marchĂ© des serveurs et de l’IA ? Pas tout Ă fait, mais la firme s’intĂ©resserait en tout cas bel et bien Ă ce secteur. C’est ce qu’avance un leaker sur le rĂ©seau social chinois Weibo. « Phone Chip Expert » (qui affirme avoir 25 ans d’expĂ©rience dans l’industrie des semi-conducteurs, et avoir notamment travaillĂ© sur les processeurs Pentium d’Intel), rapporte en effet qu’Apple aurait entamĂ© le dĂ©veloppement en interne de puces vouĂ©es Ă ce secteur, pour l’instant surtout investi par Nvidia.

Selon cet informateur, qui a dĂ©jĂ vu juste Ă plusieurs reprises ces dernières annĂ©es, le gĂ©ant de Cupertino viserait un dĂ©but de production en masse pour le second semestre 2025. On apprend par ailleurs que sa première puce dĂ©diĂ©e aux serveurs et Ă l’IA serait basĂ©e sur la gravure en 3 nm de TSMC. Un procĂ©dĂ© qu’Apple maĂ®trise d’ores et dĂ©jĂ puisqu’elle est utilisĂ©e sur les puces A17 Pro et M3, notamment.

Bientôt des serveurs conçus en interne par Apple ?

Cette information semble crĂ©dible. Il y a peu, on apprenait en effet que la gravure en 2 nm de TSMC ne serait pas en mesure d’ĂŞtre exploitĂ©e par Apple avant au moins deux ans. La firme s’appuierait donc, en attendant, sur le procĂ©dĂ© le plus avancĂ© de TSMC actuellement disponible. Et donc sur la gravure en 3 nm.

Pour Apple, la conception en interne d’une puce vouĂ©e aux serveurs et Ă l’IA aurait du sens. Elle s’inscrirait en premier lieu dans la stratĂ©gie du groupe, qui consiste depuis plusieurs annĂ©es maintenant Ă internaliser des pans de plus en plus importants de sa chaĂ®ne d’approvisionnement. Comme le souligne avec justesse MacRumors, en concevant ses propres puces de serveur, Apple pourrait adapter ce matĂ©riel aux besoins de ses propres logiciels et services. Une manière pour la firme d’aboutir, du moins potentiellement, Ă des technologies plus performantes et efficaces.

Si pour des raisons de sĂ©curitĂ© et de confidentialitĂ©, Apple privilĂ©gie pour l’instant les calculs rĂ©alisĂ©s localement sur ses appareils, et non en ligne, il va de soi que l’utilisation de plus en plus importante de l’IA poussera la marque Ă tirer un plus grand parti du cloud Ă l’avenir. Disposer sous un ou deux ans de ses propres serveurs, eux-mĂŞmes Ă©quipĂ©s de puces conçues en interne, pourrait alors ĂŞtre un avantage non nĂ©gligeable.

Reste que la piste Ă©voquĂ©e par « Phone Chip Expert » est pour l’instant assez peu Ă©tayĂ©e. En l’absence d’informations complĂ©mentaires provenant d’autres sources, la prudence reste donc de mise.