Pourquoi l’Apple Store révèle un nouvel ordinateur mystérieux et important

Les internautes les plus attentifs auront peut-être remarqué qu’Apple a opéré quelques petits changements sur son magasin en ligne récemment. Un nouvel ordinateur a fait son apparition à côté des MacBook et Mac Pro.

Crédit : Apple

Ce n’est pas si souvent qu’Apple met à jour la vitrine virtuelle de ses appareils. Pour autant, comme le remarque Techcrunch, une petite nouveauté s’est discrètement glissée sur l’Apple Store il y a peu. Cette dernière porte un nom qui devrait parler aux fans de série, puisqu’il s’agit du « Lumon Terminal Pro ».

Directement emprunté à la série Severance — diffusée sur Apple TV+ –, cet appareil d’une autre époque ne peut pas être acheté et ne sert en réalité qu’à faire la pub d’un nouveau mini-documentaire sur les coulisses de la série.

83 téraoctets de données

Malgré les apparences et la petite étiquette « nouveau » qui accompagne l’icône si caractéristique de l’appareil, cette page de l’Apple Store ne vous permettra pas de faire chauffer votre carte bleue pour tenter de vous lancer vous aussi dans le raffinement des macrodonnées, même s’il est bien indiqué dans la série qu’il s’agit d’un travail « mystérieux et important ». Tout juste à-t-on le droit à une photo dans la plus pure tradition des images marketing d’Apple avec, en dessous, un bouton permettant de visionner le documentaire.

Nommé « Derrière le Mac : le montage de Severance », la vidéo cachée derrière ce coup de pub montre, à grand renfort de langage mélioratif sur l’écosystème Apple, la manière dont a été tourné, monté et produite le dernier épisode de la série. À ne surtout pas regarder si vous n’êtes pas à jour d’ailleurs, au risque de se faire divulgâcher.

Pour les plus curieux et curieuse, sachez simplement qu’au moins 83 To de données ont été traités à l’aide de 6 ordinateurs tous connectés à distance à un Mac Mini faisant tourner le logiciel de montage Avid.

Un univers technologique riche

Ce n’est pas la première fois qu’Apple se sert d’un produit de l’univers de Severance pour faire de la pub pour sa série. Un des livres évoqués dans la série s’est aussi retrouvé dans Apple Books, un profil de l’entreprise fictive Lumon a été créé sur LinkedIn et une boucle musicale (de huit heures) inspirée de l’univers de la série a été mise en ligne sur YouTube.

Malgré tout, la plateforme TV+ de la marque n’a toujours pas vraiment rencontré le succès attendu, ne comptant que 45 millions d’abonnés et épongeant des pertes de 1 milliard de dollars tous les ans. Rien de trop inquiétant pour l’une des firmes les plus riches du monde qui se sert de toute façon beaucoup de ses séries pour améliorer l’image de la marque de l’entreprise et celle de ses produits.

Si vous voulez en savoir plus sur la manière dont les ordinateurs de la série ont été conçus et fonctionnent, The Verge a d’ailleurs un article (en anglais) sur le sujet.

