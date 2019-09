Repéré par Windows United, un brevet déposé en août 2017 et rendu public ce 10 septembre par l’USPTO (US Patent and Trademark Office) laisse entendre que Microsoft travaille — ou a travaillé — sur une enceinte portable. Proche d’un Google Home Mini en matière de design, cette dernière serait avant tout destinée au monde de l’entreprise et pourrait être conçue spécialement pour les meetings.

Microsoft serait à l’œuvre sur une enceinte portable pensée pour faciliter les meetings en entreprise. C’est en tout cas ce que suggère un brevet déposé par le groupe il y a près de deux ans et rendu public hier. On y découvre les premiers schémas d’une enceinte de taille réduite dont la conception est en partie chapeautée par Malek Chalabi, l’un des principaux design managers en charge des produits Microsoft Teams. De quoi pointer un peu plus vers un produit orienté vers le monde professionnel.

Vers une présentation ce 2 octobre ?

Comme le rappelle The Verge, Microsoft dévoilait l’année dernière sa vision de ce que pourront être les salles de meetings dans un avenir proche. À la clé : réalité augmentée, caméra à 360 degrés pour les visioconférences, et intelligence artificielle. Le lancement d’une enceinte dédiée spécialement aux appels en salle de meeting suit donc cette logique, même si les détails sur l’appareil sont encore trop parcellaires pour affirmer quoi que ce soit.

Les schémas accessibles se contentent pour l’heure de suggérer un revêtement en tissu qui couvrirait le dessus de l’enceinte. Des commandes de volume seraient également présentes, au même titre que des boutons pour couper le micro, prendre des appels ou raccrocher.

Rappelons que Microsoft tiendra ce 2 octobre, à New York, une conférence dédiée à la présentation de nouveaux produits Surface. On ignore si cette enceinte sera rattachée à cette gamme, mais si c’est le cas, nous pourrions en savoir plus à son sujet lors de l’événement. A cette occasion, Microsoft doit en tout cas dévoiler un nouveau Surface Laptop animé par un processeur AMD (une première). Le groupe pourrait aussi être amené à présenter des terminaux Surface propulsés grâce à des puces ARM et de nouvelles Surface Pro. La firme de Satya Nadella pourrait enfin commencer à communiquer sur son projet d’appareil à deux écrans — le fameux projet « Centaurus », évoqué à moult reprises ces derniers mois.