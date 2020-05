Surface Duo : Microsoft veut rendre le stylet plus efficace sous Android

Attendu plus tard cette année, le Surface Duo sera le premier appareil lancé par Microsoft à fonctionner sous Android. Pour s'assurer que tout soit au niveau de ce que l'on attend d'un produit Surface, le groupe travaillerait actuellement à perfectionner le support du stylet sous l'OS mobile de Google. Une bonne nouvelle pour le système ?

Alors que Chromium bénéficie des améliorations développées par Microsoft pour Edge, Android pourrait-il profiter indirectement des actuels travaux du géant de Redmond pour son Surface Duo ? C’est possible. D’après Windows Latest, Microsoft travaillerait à améliorer le support du stylet sous Android. Des travaux de fond pour permettre aux utilisateurs de retrouver, sur le Surface Duo, une expérience de tracé et d’utilisation similaire à celle proposée sur les Surface Pro ou Surface Go, animées par Windows 10.

Pour ce faire, le groupe cherche à peaufiner au maximum la prise en charge, par Android, du stylet sur les appareils à deux écrans. Un projet que les ingénieurs de Microsoft mènent directement sur l’input stack d’Android, apprend-on.

Permettre un passage naturel d’un écran à l’autre

Grâce à ces améliorations, le Surface Pen est capable de réagir convenablement aux différents niveaux de pression exercés, tandis que le passage d’éléments ou d’applications d’un écran à l’autre est censé se faire sans encombre à la pointe du stylet. Toujours selon Windows Latest, des gestes seraient aussi au programme, comme le double tap pour lancer une capture d’écran ou le clic unique au stylet, probablement depuis l’écran de verrouillage, pour lancer rapidement Outlook.

Microsoft chercherait également à peaufiner assez l’expérience pour annuler la latence lorsque deux périphériques Bluetooth sont utilisés en même temps ou lorsque l’on tracera quelque chose sur les deux écrans d’un seul coup. L’objectif serait ici de rendre l’utilisation du stylet la plus naturelle possible grâce à l’absence de lag et à l’amélioration de son support par Android. Et effectivement, il faudra au moins cela pour permettre à l’utilisateur d’oublier l’intervalle entre les deux écrans, dû à la charnière.

Les limitations propres à Android pourraient rester un obstacle

On apprend néanmoins que si Microsoft permettra bien la gestion du stylet lorsque le Surface Duo est incliné, la prise en charge de la valeur d’inclinaison dans le protocole multitouch sera compromise, en raison des limitations propres au noyau Linux d’Android. Difficile de savoir si la chose pourra être résolue d’ici le lancement du smartphone pliant.

Quoi qu’il en soit, et parallèlement, Microsoft a aussi déposé de nombreux « Commits » sur Chromium visant à améliorer drastiquement la navigation web sur le Surface Duo… mais aussi sur d’autres appareils supportant des stylets semblables au Surface Pen.

Pour rappel le Surface Duo a récemment dévoilé par mégarde sa fiche technique définitive. On y trouvera notamment un SoC Snadragon 855 signé Qualcomm, doublé de 6 Go de RAM pour 64 ou 256 Go d’espace de stockage. Le smartphone devrait enfin se contenter d’un unique capteur photo.