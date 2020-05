Microsoft Surface Duo : la fiche technique définitive est en fuite

En octobre 2019, Microsoft faisait son grand retour sur le marché des smartphones en dévoilant le Surface Duo. Avec ce modèle, le géant américain compte sur Android et un format à deux écrans inédit pour tirer son épingle du jeu. Alors que sa date de lancement reste inconnue, sa fiche technique définitive vient d’être dévoilée.

Si l’information ne provient pas de Microsoft himself, la source reste assez fiable pour être prise au sérieux. Nos confrères de Windows Central expliquent en effet avoir obtenu de nombreux détails (ou presque) de la fiche technique du Surface Duo, le smartphone Android à deux écrans. Microsoft en serait à l’étape de test grandeur nature et aurait donc fourni des modèles à ses employés (dont certains n’ont visiblement jamais entendu parler de la culture du secret). Tant pis pour Microsoft, tant mieux pour ceux qui attendent ce smartphone à double écran avec impatience.

Processeur Snapdragon 855 et Android 10

Microsoft a déjà communiqué quelques informations techniques. On sait par exemple que le Surface Duo sera équipé de deux écrans de 5,6 pouces chacun, qu’ils afficheront les contenus avec une définition de 1800 x 1350 pixels, qu’ils seront compatibles avec le Surface Pen et que le smartphone sera très fin (4,8mm) une fois déplié. Pour le reste, mystère et boule de gomme. Jusqu’à maintenant.

Selon les informations de Windows Central, le Surface Duo devrait donc embarquer un processeur Snadragon 855 couplé à 6 Go de RAM et 64 ou 256 Go de stockage. Pourquoi pas de Snapdragon 865 ? Tout simplement parce que la puce (nécessitant aussi de l’espace pour une puce 5G) n’était pas encore disponible lorsque Microsoft a commencé à développer ce produit. Changer de processeur au dernier moment aurait nécessité un agencement de tous les autres composants. Mission impossible donc, à moins de repousser le projet. Notez aussi que l’expérience ne devrait pas trop souffrir de l’intégration de ce processeur déjà très performant. Ce choix permet également à Microsoft de réduire les coûts donc potentiellement le prix final.

Pour alimenter les deux écrans AMOLED, Microsoft aurait donc opté pour une batterie de 3460 mAh et une compatibilité avec la recharge rapide. Les versions de test ne disposent pas de recharge sans fil indique Windows Central. Vous l’aurez compris, la 5G ne fait pas partie de l’aventure non plus.

Côté logiciel, Microsoft mise donc sur Android 10 avec quelques applications maison préinstallées. Elles auront la particularité d’être optimisées pour s’adapter au double écran et de prendre en charge des fonctionnalités exclusives comme le glisser-déposer d’un écran à l’autre sur deux applications différentes.

Un seul capteur photo

La partie photo reposerait sur un unique capteur de 11 mégapixels que l’on pourra utiliser comme appareil photo principal ou capteur frontal grâce à la rotation de l’écran. Reste à voir si Microsoft saura aussi bien optimiser la qualité photo que Google ou Apple. Le constructeur a en tout cas promis de soigner ce point.

Cette fuite d’information nous permet donc de dessiner un peu plus les contours du Surface Duo, smartphone aussi attendu qu’intrigant. De nombreux éléments restent encore inconnus à ce jour (certification d’étanchéité, prix, date de disponibilité). Microsoft ne devrait plus trop tarder à dévoiler les derniers détails. Enfin, on l’espère.