Nikon développe le Z9, un boîtier hybride full frame conçu pour la vidéo

Futur fleuron du fabricant nippon, l’appareil photo Nikon Z9 devrait être équipé d’un capteur CMOS full frame et d’un nouveau processeur capable d’enregistrer des vidéos 8K.

Les appareils photos numériques ‘mirrorless’ de la série Nikon Z devraient compter un nouveau venu courant 2021. Nikon est en train de développer actuellement le Z9, dans le but de surpasser les performances de son actuel flagship, le Nikon D6. Pour rappel, le D6 est un volumineux reflex plein format, très prisé par les photographes sportifs. Plus léger, équipé d’un grip à déclencheur vertical, le Nikon Z9 et son capteur plein format CMOS empilé, s’adresseront à la fois aux photographes et aux vidéastes exigeants.

Un gros travail sur la vidéo

Conscient des exigences croissantes du marché, Nikon proposera avec le Z9 une amélioration sensible des performances de capture vidéo. Ainsi, tandis que les reflex de la série Z (Nikon Z6 II, Z7 II) sont limités à la 4K 60p, le nouveau Nikon Z9 sera compatible 8K et très certainement capable d’enregistrer au format brut Blackmagic RAW. Dans ces conditions, nul doute que le Z9 viendra chasser sur les terres des incontournables Canon EOS R5 et R6.

De nouveaux objectifs à monture Z dans les tuyaux

À l’horizon 2022, la gamme d’objectifs Nikkor Z devrait compter pas moins de 27 modèles. Si les focales courtes sont actuellement bien couvertes, de nouveaux objectifs à focale fixe (28, 40, 50 et 85 mm) feront bientôt leur apparition. Autre bonne nouvelle, le Nikon Z9 devrait pouvoir s’appuyer, outre l’actuel zoom 100-400 mm, sur de nouveaux objectifs à très longues focales fixes de 400 et 600 mm, ainsi que sur un zoom 200-600 mm. De plus, deux multiplicateurs de focales (1,4x et 2x) élargiront les champs d’applications (photo sportive, animalière…). Selon Nikon, ces nouveaux objectifs seront équipés de systèmes auto-focus ultra-silencieux et adaptés à la vidéo.

L’arrivée du Nikon Z9 semble confirmer le désintérêt du fabricant japonais pour l’entrée de gamme et les photographes débutants.