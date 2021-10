De l’écran au vidéoprojecteur : Acer veut équiper les gamers du sol au plafond

Acer renouvelle ses gammes de moniteurs et vidéoprojecteurs dédiés au gaming, avec notamment un projecteur laser à ultracourte focale 4K, le Acer L811.

Acer dévoile d’un coup d’un seul divers produits d’affichage dédiés aux gamers. Le plus intéressant du lot est sans doute le projecteur 4K L811, tant l’idée de jouer sur un vidéoprojecteur appartient encore pour beaucoup au domaine de la science-fiction.

Projecteur laser Acer L811

Attardons-nous donc sur ce que propose cet Acer L811. Il s’agit d’un projecteur laser à ultra-courte focale, compatible HDR-10. La marque promet une luminosité de 3000 cd/m² avec une luminosité adaptative grâce à Acer LumiSense. Si le taux de contraste affiché n’est pas infini comme sur du OLED, il est tout même de 2 000 000 :1.

Et si vous vous imaginez déjà devoir installer ce projecteur à plusieurs mètres de distance d’un mur blanc, vous avez tout faux, puisqu’il s’agit là d’un projecteur très courte distance. Selon Acer, il peut afficher une diagonale de 120 pouces avec un recul de 31,2 cm.

SVoD et gaming facilités

À l’instar des téléviseurs connectés modernes, l’Acer L811 est livré avec un portail d’applications Aptoide TV, qui permet d’accéder aux plateformes de SVoD. Autre canal exploitable pour diffuser du contenu : le Mirroring est possible via Miracast pour les utilisateurs Android et Windows et Eshare pour ceux sur iOS.

C’est bien beau, mais en quoi est-ce un projecteur gaming ? On y vient justement. La marque promet un input lag (temps entre le moment où l’on appuie sur une touche et le moment où l’action se passe à l’écran) réduit et un taux de rafraichissement de 240 Hz en 1080p.

Pour terminer ce tour d’horizon, mentionnes la présence de deux haut-parleurs intégrés de 10W améliorés par la technologie Acer TrueHarmony pour booster la qualité vidéo et audio, une certification IP6X, plus haute résistance à la poussière disponible donc.

Le projecteur Acer L811 (UL5630) sera disponible à partir du mois de novembre 2021 au prix de 2599 euros.

Pour les budgets plus contenus

Si ce projecteur vous semble un peu trop cher, Acer a également annoncé deux autres vidéoprojecteurs plus accessibles, mais aussi plus classiques. Toutefois, ils sont tous deux pensés pour une utilisation en jeu.

Débutons par le Predator GD 711. Il s’agit là encore d’un projecteur 4K, mais qui utilise ce coup-ci la technologie LED. Acer précise qu’il couvre 125 % du spectre Rec. 709. Il offre en outre une luminosité de 4000 cd/m² et une compatibilité HDR-10.

Acer GD711 // Source : Acer Acer GD711 // Source : Acer

Le Predator GD 711 affiche une image 100 pouces à une distance de 2,7 m et il est doté d’un haut-parleur 10W ainsi qu’une télécommande. La connectique est assurée par deux ports HDMI 2.0, trois ports USB classiques.

Acer GM712 // Source : Acer Acer GM712 // Source : Acer Acer GM712 // Source : Acer

L’autre vidéoprojecteur annoncé par Acer est le GD712. Il s’agit d’une variante du GD 711 que nous venons de décrire, mais en version projecteur à lampe. Il propose une résolution 4K et une luminosité maximale de 3600 cd/m².

Prix et disponibilités

Les Predator GD 711 et GD 712 sont respectivement proposés aux prix de 1499 euros et 1399 euros. Ils seront disponibles en décembre 2021 pour le premier, et janvier pour le second.

Les moniteurs ont encore du jeu

Pour ceux et celles qui préfèreraient jouer sur moniteur, Acer a aussi présenté deux écrans de PC gaming.

Le premier porte le doux nom de Nitro XV272U KF et affiche une définition WQHD de 27 pouces, pour un taux de rafraichissement de 300 Hz. Il est compatible avec AMD FreeSync Premium et affiche un taux de réponse de 0,5 ms. Acer y a aussi ajouté sa technologie maison Black Boost, qui devrait améliorer les ombres.

Acer Nitro XV272U KF // Source : Acer Acer Nitro XV272U KF // Source : Acer Acer Nitro XV272U KF // Source : Acer

Le Nitro XV272U KF est certifié DisplayHDR 600 et couvre 90 % de la gamme de couleurs DCI-P3 selon Acer, qui promet un delta E en dessous de 1. Si c’est bien le cas, alors il pourrait s’agir d’un moniteur de grande précision au niveau rendu des couleurs.

Côté confort d’utilisation, ce moniteur est équipé d’un pied réglable Ergostand dont on peut régler l’inclinaison, la hauteur, mais aussi la rotation et le pivotement.

Et une dalle IPS

Second moniteur présenté par Acer : l’Acer CB273U. Il s’agit d’une dalle IPS WQHD de 27 pouces avec une profondeur des couleurs à 8 bits. Cela signifie aussi qu’il est compatible HDR-10. Là encore Acer annonce un delta E inférieur à 1.

Côté réactivité aussi, vous devriez être servi avec une compatibilité AMD FreeSync et un temps de réponse de 1 ms.

Ce moniteur peut aussi se montrer bien utile en télétravail : il possède en effet une station d’accueil avec un port USB Type-C 90W qui permet de charger un PC Portable, un port Ethernet RJ45 et un commutateur KVM. Cet outil pourrait par exemple permettre de passer d’un PC de jeu à un PC de travail par exemple.

Prix et disponibilités des moniteurs

L’Acer Nitro XV272U KF et l’Acer CB273U seront disponibles à la vente à partir du mois de novembre 2021 pour 1149 euros pour le premier et 449 euros pour le second.