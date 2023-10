Amazfit lance deux montres de sport accessibles aux looks très différents

Amazfit a dévoilé deux nouvelles montres connectées au prix plutôt accessibles et aux fonctions très axées sur le sport.

Amazfit est une marque à part dans le domaine des montres connectées. Le constructeur propose certes des modèles relativement standards, sans possibilité d’installer des applications tierces et basés sur le système RTOS, mais il a su se tailler une part du marché des montres de sport, notamment grâce à ses montres Amazfit Cheetah ou Amazfit T-Rex.

Cette semaine, ce sont deux montres aux formats très différents, mais aux caractéristiques très proches qui ont été dévoilées par la marque chinoise, l’Amazfit Active et l’Amazfit Active Edge.

Une Amazfit Active au look d’Apple Watch

L’Amazfit Active est une montre connectée dotée d’un format assez proche de celui des Apple Watch avec son écran carré et ses bordures arrondies. La montre profite d’un écran Oled de 1,75 pouce de diagonale avec une densité de 341 pixels par pouce. Elle promet jusqu’à 14 jours d’autonomie en usage typique, 10 jours en mode intensif et 16 heures avec le GPS activé. Surtout, la montre ne lésine pas sur les fonctions de sport avec la possibilité de suivre sa fréquence cardiaque, le suivi du sommeil l’intégration d’un suivi GPS et la possibilité d’importer un itinéraire au format GPX pour le suivre durant son entraînement.

Les activités peuvent pare ailleurs être synchronisées vers Adidas Running, Strava, Komoot et Relive. Enfin, la montre peut accueillir de la musique grâce à son stockage de 250 Mo, mais également permettre de passer des appels téléphoniques en Bluetooth grâce au micro et au haut-parleur intégrés.

Une Amazfit Active Edge bien plus baroudeuse

Si l’Amazfit Active a des allures d’Apple Watch, l’Amazfit Active Edge semble cette fois s’inspirer d’une montre de trail comme la Garmin Epix Gen 2 avec un aspect bien plus baroudeur. La montre dispose cette fois d’un écran LCD TFT rond de 1,32 pouce de diamètre pour une densité de 277 pixels par pouce. Elle propose une autonomie pouvant aller jusqu’à 16 jours avec 10 jours en mode intensif et 20 heures de suivi GPS. Du côté des fonctions de sport, l’Amazfit Active Edge reprend les mêmes fonctions de sport que sa petite sœur, y compris le suivi GPS. Elle peut cependant être utilisée pour de la plongée à faible profondeur grâce à sa certification 10 ATM.

Prix et disponibilité des Amazfit Active et Active Edge

Pour l’instant, seule l’Amazfit Active, à écran carré, a été lancée en France où elle est proposée au prix de 129,90 euros. L’Amazfit Active Edge n’a, de son côté, été annoncée qu’aux États-Unis où elle s’affiche à 140 dollars, soit 132 euros HT.