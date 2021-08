Pour vous inciter à vous laver les mains, voici un distributeur de savon automatique avec Alexa

Pour lutter contre le virus du Covid-19, le monde connecté a un rôle aussi à jouer. Et les assistants vocaux peuvent être là pour vous rappeler la bonne conduite sanitaire à suivre, notamment pour vous laver les mains. Amazon a donc dans ses rayons un distributeur de savon automatique qui fonctionne avec Alexa.

De nos jours, chaque appareil semble désormais avoir son versant connecté. Même le distributeur à savon pour vous aider à vous laver les mains.

L’épidémie de covid-19 a poussé chaque personne (normalement) à faire plus attention à son hygiène pour limiter la contagion. Cela passe évidemment par quelques rudiments sanitaires, dont le lavage de mains. L’Apple Watch, avec watchOS 7, s’était même dotée d’une fonction qui se lançait automatiquement dès que la montre comprenait que vous étiez les mains sous l’eau et un décompte de temps (associé à la gestuelle) démarrait. Amazon va encore plus loin.

Les bons réflexes anti-Covid

Le site Domo-Blog a repéré sur Amazon US un distributeur de savon automatique bien particulier. Jusque-là, rien de très original et il en existe plusieurs modèles équipés de capteurs qui versent la dose suffisante de savon quand vous approchez vos mains. Mais celui-ci va plus loin.

Sous ses allures de Google Home pour la cuisine ou la salle de bain, c’est en fait un appareil embarquant Amazon Alexa. Pas de panique, l’appareil ne semble pas capable de vous rappeler à l’ordre et de hurler dans toute la maison si vous oubliez de vous laver les mains. Il fait ça de manière plus discrète.

Une bonne idée un peu trop chère

Les LED sur son sommet indiquent le temps recommandé (20 secondes) et les lumières s’éteignent progressivement façon minuteur. Si vous couplez le distributeur avec Alexa, vous pouvez créer des routines de lavage, notamment pour les enfants, et accompagner l’activité de musique, d’une histoire ou d’une blague…

Ce n’est pas l’objet le plus révolutionnaire, mais l’idée est intéressante. Cependant, elle a un coût qui peut refroidir les plus curieux. Disponible pour le moment sur Amazon.com et pas encore en France, le distributeur est vendu 55 dollars pour la version la moins chère et jusqu’à 72 dollars pour le modèle avec plusieurs recharges.