Amazon Prime : envoyer un cadeau sans connaître l’adresse du destinataire devient possible

L'abonnement Amazon Prime va permettre d'envoyer des cadeaux même sans connaître l'adresse postale du destinataire ; un numéro de téléphone ou un email suffit. La fonction va faire ses débuts aux États-Unis.

Envie de surprendre une personne en lui faisant un cadeau ? L’intention est louable, mais vous êtes peut-être confronté à un souci : vous ne connaissez pas l’adresse postale du destinataire. L’abonnement Amazon Prime veut remédier à cet aléa, d’autant plus que les fêtes de fin d’année propices aux présents approchent à grands pas.

Amazon veut faciliter l’envoi de cadeau

Aux États-Unis, les abonnés à Amazon Prime pourront en effet envoyer des cadeaux à quelqu’un en renseignant simplement le numéro de téléphone ou l’adresse mail de la personne. De son côté, le ou la destinataire va recevoir une notification lui indiquant quel produit va lui être offert. Il lui sera ensuite possible d’accepter le présent, le décliner ou le transformer en carte cadeau pour s’offrir autre chose à la place.

Si le cadeau est refusé ou que la personne ne réagit pas au bout d’un certain temps à la notification, l’opération est annulée et rien n’est prélevé sur le compte de l’envoyeur.

L’initiative est intelligente de la part d’Amazon qui incite ainsi plus de personnes à créer un compte sur sa plateforme ecommerce. On ne peut pas recevoir le cadeau sans compte — pas forcément avec un abonnement Prime. Pour la personne qui envoie le colis, cela peut être une manière de mieux s’organiser, d’autant plus que cette année il risque d’y avoir beaucoup d’attente sur les livraisons de colis.

Attention aux harcèlements

Il y a toutefois un souci. Comment s’assurer qu’une personne mal intentionnée détenant l’email ou le numéro de téléphone de quelqu’un n’utilise pas cette fonction pour le spammer de notifications en multipliant les cadeaux à très petits prix ? Car il faut savoir que le destinataire n’a pas la possibilité de désactiver cette option. Il peut simplement décliner l’offre, ignorer la notification ou éventuellement signaler le comportement abusif d’un utilisateur aux équipes d’Amazon.

Cette fonction arrive sur Amazon dans quelques semaines aux États-Unis — uniquement depuis un smartphone dans un premier temps — et concerne « des millions » de produits, mais pas tous ceux qui sont en vente sur la plateforme. Nous ne savons pas encore si l’Europe et la France verront arriver ce genre d’option.