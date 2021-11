Si Amazon annonce l'arrivée de trois nouvelles séries originales à son catalogue, le mois de novembre fait surtout la part belle aux blockbusters américains à (re)découvrir avec des héros emblématiques qui débarquent.

Pour novembre, Amazon lance trois nouvelles séries originales, pour toutes les envies et tous les publics, ainsi qu’un film inédit, Flashback.

Mais c’est du côté des films que l’on trouvera de bonnes raisons de se caler face à son écran. La séance Clap de la semaine (un film à succès chaque lundi) fait le plein de superproductions à rattraper absolument si vous les aviez manquées.

Les séries ajoutées en novembre 2021

Amazon continue de proposer chaque mois ses séries originales. En novembre, ce sera le moment de découvrir Always Jane, l’histoire d’une adolescente transgenre du New Jersey qui s’interroge sur sa vie, ses études, ses amis ou encore sa famille. Un programme sous forme de docusérie disponible dès le 12 novembre.

Attendue pour le 19 novembre, la série La Roue du temps raconte l’histoire de Moiraine Sedai (Rosamund Pike), membre des Aes Sedai, une organisation féminine puissante, qui embarque cinq villageois à ses côtés pour un dangereux périple. L’un d’eux est celui qui sauvera ou détruira l’humanité selon une prophétie.

Déjà disponible : Urgences (saisons 1 à 15) Demon Slayer (saison 1)

Pete the Cat (saison 2 — Amazon Original) – 5 novembre

Always Jane (saison 1 — Amazon Original) — 12 novembre

La Roue du temps (saison 1 — Amazon Original) — 19 novembre

Hanna (saison 3 — Amazon Original) — 24 novembre

Do, Ré, & Mi : Holiday Season (Amazon Original) – 24 novembre

Les films, spectacles et documentaires ajoutés en novembre 2021

Chaque lundi, Amazon Prime Video propose un film à succès. C’est donc l’heure du rattrapage si vous les avez manqués sur le petit ou le grand écran. A voir : Bohemian Rhapsody et l’histoire de Queen et surtout son chanteur Freddy Mercury, Batman v Superman : L’Aube de la Justice pour le plaisir de voir s’affronter deux superhéros musclés (ne manquez pas non plus The Dark Knight) ou encore Ma belle-famille, Noël et moi pour se mettre dans l’esprit des fêtes de fin d’année.

Côté film inédit, Amazon dégaine Flashback, le film cocorico du mois. Charlie est une brillante avocate cynique et narcissique. Elle fait la connaissance d’un chauffeur de taxi anticonformiste qui l’embarque pour une course dans les couloirs du temps. Un film également sur l’histoire des femmes à travers les âges.

