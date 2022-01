Pour bien débuter 2022, Amazon Prime Gaming continue la distribution de ses cadeaux de Noël. En janvier, neuf jeux, dont certains titres applaudis, sont à récupérer gratuitement sur PC. Et comme toujours, des contenus exclusifs sont également offerts pour des jeux populaires.

Vous pensiez que Noël était déjà passé. Mais c’était sans compter sur la venue du père Noël Amazon Prime Game. Pour démarrer l’année 2022, celui-ci a rempli sa hotte de jeux PC à récupérer gratuitement et de contenus offerts sur des jeux populaires comme Assassin’s Creed Valhalla, Call of Duty, Roblox, Fall Guys, Genshin Impact ou encore League of Legends.

Soyez prêts, vos consoles et ordinateurs vont être ravis.

Les jeux offerts en janvier 2022

Les cadeaux continuent sur PC avec pas moins de neuf jeux à récupérer gratuitement via le site d’Amazon Prime Gaming. Et il y en a pour tous les goûts, que vous préfériez affronter des zombies (World War Z: Aftermath) ou des héros légendaires (Total War : Warhammer), soigner votre prochain (Two Point Hospital), lutter contre le côté obscur de la Force (Star Wars Jedi : Fallen Order) ou rouler à toute berzingue sur les plus grands circuits de rallye (WRC 7). Et pour les plus poétiques d’entre vous, ne ratez pas Paper Beast et ses aventures oniriques et mystérieuses.

Star Wars Jedi : Fallen Order

Total War : Warhammer

World War Z : Aftermath

Two Point Hospital

WRC 7 FIFA World Rally Championship

Abandon Ship

In Other Waters

Paper Beast

Fahrenheit : Indigo Prophecy Remastered

Les contenus gratuits à récupérer en janvier 2022

Déjà disponible :

Apex Legends – Loba Rose Bundle

Battlefield 2042 – Prime Gaming Reward Bundle #1

Black Desert Mobile – Prime Horse Emblem & Pet Chest

Blankos – Accessory Bundle

Call of Duty – 1x Calling Card, 1x 2XP Token, 1x 2WXP Token, 1x Emblem, calling card, or Weapon Sticker

Fall Guys – Protector Bundle

FIFA 22 – 7x Gold Rare Players, 2x 82 Overall Player Picks, 12x Rare Consumables, 1x Messi Player Loan (12 Matches)

Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions – Select UR Unit Summon Ticket

Free Fire – An Artist’s Escape

Grand Theft Auto Online – GTA $100,000

League of Legends – Prime Gaming Capsule

League of Legends Wild Rift – Random Bauble Chest

Legends of Runeterra – Epic Wildcard

Lords Mobile – Pack C: Academy Pack

Madden NFL 22 – Zero Chill Pack

Mobile Legends Bang Bang – Amazon Prime Chest

New World – Thespian Bundle

Paladins – Ebon Star Zhin skin

Rainbow Six Siege – Pericote Bundle

Red Dead Online – Reward for a Bolt Action Rifle, Reward for a Free Coat

SMITE – World Tour Nemesis

Warframe – Verv Penta Pack

A venir :

6 janvier : Grand Theft Auto Online – GTA $100,000

6 janvier : Paladins – Ebon Star Zhin skin

6 janvier : SMITE – World Tour Nemesis

10 janvier : Lords Mobile – Pack D: Training Pack: Speed Up Training

12 janvier : PUBG: Battlegrounds – Prime Gaming Fan-tastic skin

12 janvier : Roblox – Futuristic Mech Sled

13 janvier : Grand Theft Auto Online – GTA $100,000

18 janvier : Doom: Eternal – Agent Vile « Master Collection » Bundle

18 janvier : Legends of Runeterra – 1 Tier 3 Prismatic Chest, 1 Epic Wildcard

18 janvier : Mobile Legends Bang Bang – Amazon Prime Chest

19 janvier : Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions – Story Skip Ticket100, Event Skip Ticket100, NRG Restore(L)30

19 janvier : Free Fire – Pet Skin: Sakura Ottero

20 janvier : Grand Theft Auto Online – GTA $100,000

27 janvier : Grand Theft Auto Online – GTA $100,000

27 janvier : Lords Mobile – Pack C: Academy Pack

Courant janvier :

Doom: Eternal – Agent Vile « Master Collection » Bundle

PUBG: Battlegrounds – Prime Gaming Fan-tastic skin

Comment récupérer les jeux et contenus offerts ?

Si vous êtes abonné à l’offre Amazon Prime (5,99 euros par mois ou 49 euros par an) , connectez-vous sur le site gaming.amazon.com ;

Dans l’onglet Des jeux, du butin, partez à la pêche aux contenus offerts. Vous trouverez aussi les jeux PC gratuits ;

Pour profiter des contenus, il vous faudra associer votre compte PlayStation, Xbox, Google Stadia ou bien d’éditeurs (Ubisoft Connect, Rockstar Social Club, EA Play, Bungie, Riot…) ;

Pour profiter des jeux PC, téléchargez le client Amazon Games sur Windows (pas de version Mac pour le moment) pour récupérer les jeux et y jouer.

L’interface d’Amazon Games pour récupérer les jeux PC offerts aux abonnés Prime

