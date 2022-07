Prime Video : une nouvelle offre se dévoile pour la diffusion des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2

Si Amazon Prime Vidéo diffuse une grande partie des matchs de football de la Ligue 1 depuis l'année dernière, il va aussi falloir compter sur la Ligue 2 en multiplex, le tout sans surcoût et avec une nouvelle offre annuelle.

En vue de la prochaine saison française de football professionnel, Amazon vient de dévoiler sa nouvelle stratégie pour la diffusion des matchs de la période 2022-2023. Dans les grandes lignes, rien ne bouge véritablement en ce qui concerne les droits de diffusion, Prime Vidéo étant diffuseur de 80 % des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2, soit un total de près de 600 matchs pour cette saison, Canal + et beIN Sport s’occupent toujours des matchs restants.

La grosse nouveauté vient du fait que le multiplex de la Ligue 2 sera désormais exclusif à Prime Vidéo, auparavant réservé à la chaîne l’Equipe 21. Il sera diffusé au même horaire que la saison dernière, à savoir tous les samedis à partir de 19h. En plus des matchs, l’émission « Dimanche soir football » sera toujours accessible sans abonnement.

Tout ce qu'il faut savoir sur le Pass Ligue 1 de Prime Video

Une nouvelle offre annuelle à moins de 100 euros

En plus de l’offre baptisée Le Pass Ligue 1 à 12,99 euros par mois sans engagement, Amazon va proposer un tarif annuel fixé à 99 euros par an pour tous les matches de L1 et L2 détenus par Amazon, le tout sera disponible sous cette forme dès le 11 juillet.

Une offre promotionnelle est d’ailleurs activée jusqu’au 28 août pour baisser le prix de l’abonnement 89 euros. Notez qu’il faudra tout de même posséder un abonnement à Amazon Prime au préalable pour pouvoir souscrire au Pass Ligue 1 et Ligue 2, ce dernier étant toujours fixé à 49 euros par an ou 5,99 euros par mois avec un premier mois gratuit.

Rappelons également qu’Amazon avait suspendu les abonnements au Pass Ligue 1 pendant la trêve estivale et que la reprise de la saison s’effectuera pour la Ligue 2 le 30 juillet. Le match du trophée des champions entre le PSG et Nantes sera aussi diffusé sur Prime Vidéo le 31 juillet à 21h.

