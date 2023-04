Test du Ring Intercom : connecter son interphone devient un jeu d’enfant

Avec son Intercom, Ring apporte une solution innovante qui se connecte à un interphone existant, sans implication pour le reste des occupants de la copropriété. Nous l'avons testé et voici notre avis.

La marque Ring propose un écosystème complet de produits permettant de garder un œil chez soi, que ce soit des caméras, un système d’alarme, ou bien entendu des sonnettes connectées, qui ont fait la renommée de la marque.

Malheureusement, une sonnette connectée n’est dans la plupart des cas envisageable qu’en maison individuelle, puisqu’il faut l’installer au niveau de l’accès principal. En copropriété, une platine d’interphone est souvent installée au niveau de la rue ou du hall d’entrée et regroupe l’ensemble des occupants. Il existe bien entendu des solutions pour les connecter, mais celles-ci requièrent généralement un investissement supplémentaire pour la copropriété et peuvent ne pas convenir à tous. Par ailleurs, celles-ci ne sont que peu évolutives et rarement compatibles avec d’autres services et les assistants vocaux.

Avec son Intercom, Ring simplifie la situation en permettant de connecter un interphone classique à Internet, et ainsi communiquer avec ses visiteurs depuis n’importe où, et même de leur ouvrir la porte depuis son téléphone ou son enceinte connectée. Celui-ci s’installe en quelques minutes et ne requiert pas l’accord de la copropriété, modernisant ainsi votre logement à moindre cout.

Design et installation

Le Ring Intercom consiste en un petit boitier blanc mesurant 109 x 109 x 31,5 mm à connecter en filaire à son combiné d’interphone. Il est donc destiné à être placé à côté de ce dernier et est alimenté par batterie, évitant de multiplier les fils apparents. Il est compatible avec de nombreuses références, mais il convient d’effectuer un test de compatibilité sur le site de la marque avant de l’acheter.

Une fois la compatibilité vérifiée, il faut charger la batterie fournie dans le pack avant de commencer l’installation. Celle-ci est la même que dans les autres produits de la marque, ce qui est très avantageux si vous avez déjà des caméras Ring chez vous, puisque vous pourrez facilement les intervertir pour les recharger. Malheureusement, celle-ci se connecte en microUSB au lieu de passer à l’USB-C, ce qui simplifierait le partage avec le chargeur d’un smartphone ou d’un ordinateur, par exemple.

Une fois la batterie chargée, il faut s’armer d’un tournevis pour continuer l’installation. Si vous ne possédez pas de boite à outils chez vous, rassurez-vous, Ring en fournit un dans la boite. Le processus d’installation est entièrement guidé grâce à l’application et, même s’il peut paraitre effrayant, il est assez simple à réaliser à condition de lire attentivement les instructions et de ne pas avoir peur d’ouvrir le capot de votre interphone existant.

Dans un premier temps, l’application vous demande d’ôter le capot de protection aimanté de l’Intercom et de scanner le QR code du produit pour appairer le boitier Ring. Une fois les câbles de l’interphone exposés, il faudra prendre le bon jeu de câbles parmi les trois fournis et les faire passer derrière la platine du combiné, puis les connecter comme indiqué sur l’application. Selon votre modèle d’interphone, il peut être plus ou moins difficile de comprendre où il faut connecter les câbles, même si ceux fournis par Ring portent des lettres et des couleurs pour les identifier facilement.

Une fois la connexion effectuée, il vous est demandé de ne pas remonter l’interphone et de descendre dans le hall pour tester la connexion. Si celle-ci fonctionne effectivement, vous pouvez alors remonter le combiné, refermer le capot aimanté de l’Intercom et enfin de fixer le Ring intercom au mur grâce aux bandes adhésives situées à l’arrière ou à la vis fournies.

Ceci rend l’installation assez discrète, même si les câbles resteront apparents. C’est également très pratique si vous êtes locataire, puisque vous n’avez pas à percer le mur pour installer le boitier.

Application et utilisation

Une fois l’Intercom installé, vous pouvez interagir avec votre interphone, vos visiteurs et même votre porte depuis l’application Ring. Ainsi, lorsqu’une personne sonne à l’interphone, l’application Ring vous notifie sur votre smartphone et vous propose de prendre l’appel. Celui-ci reste limité à une conversation audio, mais permet également de déverrouiller la porte du sas afin de laisser rentrer votre visiteur. On constate une petite latence entre le temps d’être notifié de l’appel, mais une fois celui-ci établi, la qualité audio est bonne et la conversation fluide.

Ring faisant partie d’Amazon, l’Intercom est naturellement compatible avec Alexa, et donc les enceintes Echo, mais ni avec Google Assistant, ni avec Siri. Toutefois, celle-ci est très perfectible, car il faut dans un premier temps les configurer pour qu’elles vous notifient si quelqu’un sonne. Ensuite, il faut naturellement demander verbalement à Alexa de décrocher pour établir la communication.

En revanche, les choses sont peu intuitives lorsqu’il s’agit d’ouvrir la porte, puisqu’il faut oralement demander à Alexa de raccrocher, ce que la personne dans le hall entend. Puis, une fois la communication terminée, il faut lui dire d’ouvrir la porte et de confirmer verbalement votre code confidentiel, ce qui n’est finalement pas très intuitif, mais peut dépanner si vous avez les mains prises.

Comme avec les autres produits Ring, l’application permet de personnaliser au mieux l’expérience. Il est ainsi possible de partager l’accès avec d’autres utilisateurs, permettant ainsi aux membres de votre foyer d’accéder à l’application et de répondre à l’interphone depuis leur mobile.

Vous pouvez également partager l’accès avec des invités vérifiés, ce qui leur donne directement accès à l’immeuble lorsqu’ils vous rendent visite en fonction de la date et d’heure de votre choix. Il va de soi que la personne doit se créer un compte Ring et télécharger l’application pour accéder au bâtiment. Ce cas d’usage convient particulièrement si vous employez une femme de ménage, une nourrice ou un dog-sitter, par exemple.

De la même manière, le Ring Intercom vous permet de donner accès à un livreur si vous êtes absent, afin qu’il puisse laisser le colis devant votre porte. S’il s’agit d’un colis livré par Amazon Logistics, vous pouvez même activer la fonction de vérification automatique des livraisons Amazon permettant d’octroyer l’accès au bâtiment sans même qu’il ait besoin de sonner à l’interphone. Bien entendu, cet accès n’est possible qu’après vérification de l’identité du livreur, de son itinéraire et de l’heure de sa demande.

Il convient évidemment de préciser les instructions de livraison dans vos préférences Amazon, afin qu’il soit livré à l’endroit de votre choix. De plus, il est entièrement possible de désactiver cette fonctionnalité, si vous préférez ne pas autoriser automatiquement le livreur à rentrer dans le bâtiment.

Enfin, il est possible d’associer d’autres appareils Ring à votre Intercom, comme une caméra, afin qu’elle se mette à filmer si une personne sonne à votre interphone. Cette fonctionnalité a toutefois une utilité limitée en matière de cas d’usage, mais a le mérite d’exister.

Autonomie

Comme mentionné précédemment, le Ring Intercom est alimenté par une batterie rechargeable par microUSB. L’autonomie de celle-ci devrait être le cadet de vos soucis, puisqu’elle est prévue pour durer de six à douze mois, en fonction de votre utilisation. Si le fait de la recharger la nuit, et donc de rendre votre Intercom indisponible pendant quelques heures, ne vous convient pas, il est également possible de faire l’acquisition d’une batterie supplémentaire ou d’acheter l’Intercom dans un pack comprenant plusieurs batteries.

Prix et disponibilité

Le Ring Intercom est disponible en France depuis le 13 avril au prix de lancement de 50 euros jusqu’au 27 avril. Passé cette date, le produit coutera 130 euros, ce qui est semblable à celui du Nuki Opener. Il est par ailleurs possible d’acheter un pack avec une batterie supplémentaire pour 80 euros (prix de lancement, puis 150 euros après le 27 avril) et enfin un pack avec une batterie supplémentaire et une station de recharge pour 110 euros (prix de lancement, puis 170 euros après le 27 avril).

Cela dit, l’autonomie très importante de l’Intercom ne justifie pas l’achat d’un pack, d’autant plus qu’il est possible d’acquérir par la suite une batterie supplémentaire ou une station de chargement pour un prix unitaire de 30 euros.

Vous l’aurez compris, le prix de lancement est particulièrement intéressant et vous permet de rendre votre interphone intelligent pour une somme très raisonnable. Le tarif standard est quant à lui conséquent, puisqu’il dépasse celui d’une sonnette filaire ! Il faut donc espérer qu’Amazon le fasse bénéficier de remises intéressantes durant les Prime Day et le Black Friday.

Toutefois, il est important de préciser que, contrairement aux autres produits Ring, l’Intercom fonctionne sans abonnement, et donc sans frais supplémentaires après l’achat.