De l’auto à la maison, Amazon lance trois nouveaux Echo pour son Alexa

Amazon met à jour et complète sa gamme de produits dédiés à son assistant vocal Alexa. Ainsi, ce sont une nouvelle enceinte et un écran connectés qui sont commercialisés, ainsi qu’un nouvel Echo Auto qui apporte tout Amazon à votre voiture.

Après avoir vendu plus d’un demi-milliard de produits Echo et annoncé fièrement que l’usage d’Alexa avait connu une croissance de 35 % en 2022. Amazon avait annoncé en mai de nouvelles références Echo pour compléter et mettre à jour sa gamme. Ils sont maintenant tous disponibles et nous avons donc droit à une nouvelle enceinte connectée, l’Echo Pop, un écran connecté, l’Echo Show 5, et la seconde génération d’Echo Auto.

Echo Pop l’entrée de gamme coloré

La nouvelle référence entrée de gamme des enceintes connectées Echo se positionne à 54,99 euros, contre 64,99 euros pour l’Echo Dot (5e génération). Un prix plus doux, mais cela ne se fait pas en sacrifiant le design, avec ici une jolie forme en demi-sphère pour un encombrement réduit de 9,9 x 8,3 x 9,1 cm. Elle se décline en quatre coloris : anthracite, blanc, vert canard et un très réussi Lavande.

Un produit pensé pour les petites pièces et qui selon le constructeur propose un son très riche malgré son format. Chose que nous allons tester très rapidement, tout comme sa compatibilité avec Matter.

L’Echo Pop peut se voir accompagner par deux accessoires dédiés. Les housses en silicone, 22,99 euros pièce, font office de seconde peau pour l’enceinte. Elles existent en sept couleurs : Bleu, Gris, Orange, Violet, Lilas, Rouge et un étonnant phosphorescent qui brille dans le noir.

Second accessoire : une fixation murale très simple et qui est tout de même facturé 22,99 euros.

Echo Show 5 3e génération, l’écran connecté plus rapide et sonore

Pour sa troisième génération d’écran connecté compact, Amazon a le bon goût de garder une tarification constante, soit 109,99 euros. Ses mensurations de 14,7 x 8,2 x 9,1 cm devrait permettre de lui trouver une place très facilement dans une chambre comme dans une cuisine. Le design ne bouge pas d’un iota, mais Amazon promet un meilleur rendu sonore et un appareil 20 % plus rapide que le précédent. À cela s’ajoute comme nouvelle fonctionnalité la compatibilité avec Matter.

Echo Auto 2

La première génération d’Echo Auto ne nous avait pas enthousiasmés et Amazon semble sérieusement avoir revu sa copie. Le principe reste le même, apporter Alexa dans votre automobile. Comparés à son aîné, nous avons ici un produit bien plus esthétique et compact.

Il se collera simplement dans l’habitacle et se connecte à votre système multimédia en USB ou par une prise jack. La réduction de l’encombrement s’accompagne du passage de huit à cinq micros et cela sans perte de performance dans la captation de la voix selon Amazon. Il est disponible depuis ce jour au prix de 69,99 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.