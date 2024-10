Amazon: 175 millions d’utilisateurs disent adieu aux mots de passe

Un an après leur lancement plutôt discret, les clés d’accès rencontrent un franc succès sur Amazon. Le géant du commerce en ligne annonce aujourd’hui que plus de 175 millions de clients ont déjà adopté cette technologie pour sécuriser leurs comptes.

Amazon déclare ce 15 octobre dans un article : « Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer que plus de 175 millions de clients ont activé les clés d’accès sur leurs comptes Amazon, leur permettant de se connecter six fois plus rapidement qu’ils ne le pourraient autrement. L’adoption continue de croître chaque jour, car de plus en plus de clients découvrent la commodité de la connexion sans mots de passe. »

Qu’est-ce qu’une clé d’accès ?

Les clés d’accès sont une méthode d’authentification qui remplace les mots de passe traditionnels. Elles fonctionnent comme une paire de clés numériques uniques : une publique pour le site web ou application et une privée, stockée de manière sécurisée sur votre appareil.

Formulaire de connexion d’Amazon // Source : BleepingComputer

Pour vous connecter, votre téléphone/PC utilise votre clé privée, protégée par votre empreinte digitale, votre visage ou par un code PIN, afin de répondre à la demande d’authentification du site web. Cette clé reste sur votre appareil et n’est jamais partagée, ce qui rend le système beaucoup plus sûr que les mots de passe traditionnels.

Des applications comme 1Password ou l’application Mots de Passe d’Apple offrent déjà une solution pour gérer et générer des mots de passe complexes, libérant ainsi les utilisateurs du casse-tête de la mémorisation. Ces outils représentent une avancée significative en matière de sécurité et pourraient bien se généraliser dans les années à venir.

Pour activer cette fonctionnalité sur votre compte Amazon, rendez-vous dans Connexion et sécurité de votre compte, puis cliquez sur Configurer à côté de Clés d’accès. Suivez les instructions et connectez-vous facilement sur vos appareils compatibles.

Notez que la disponibilité des clés d’accès peut varier selon les navigateurs et appareils. Si vous utilisez plusieurs domaines Amazon (Amazon.fr, Amazon.com, Amazon.co.uk, etc.), vous devrez configurer une clé d’accès pour chacun.