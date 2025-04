Amazon booste ses anciennes Kindle avec deux fonctionnalités pratiques

Vous trébuchez sur les noms des personnages depuis trois tomes ? Votre Kindle va jouer les pense-bêtes. Amazon ajoute des résumés générés par IA à ses liseuses !

Contre toute attente, Amazon améliore les Kindle vieilles de plusieurs années avec des outils inédits. Deux nouveautés débarquent : des résumés automatiques pour les séries littéraires et une navigation au double tapotement. De quoi redonner un coup de jeune à ces liseuses, sans avoir à racheter le dernier modèle.

Disponible via la mise à jour 5.18.1 sur les appareils à partir de la 10e génération, l’option Récapitulatifs synthétise l’intrigue et les arcs des personnages avant de plonger dans un nouveau tome. Pratique pour éviter les « Attends, c’est qui lui déjà ? » au milieu d’une saga fantasy comme Game of Thrones, où il est facile de se perdre avec les centaines de personnages présents.

Pour aller plus loin

Comparatif Kindle : quelle liseuse Amazon choisir en 2025 ?

Résumés IA et navigation simplifiée

Les Récapitulatifs fonctionnent comme un générique de rappel dans les séries TV. Accessibles via un menu dédié, ils sont générés par une IA, puis validés par des modérateurs humains. Pour l’instant, seuls les best-sellers anglophones (thrillers, fantasy) sont éligibles, et uniquement aux États-Unis (iOS plus tard). Amazon promet une expansion mondiale, sans date précise.

Autre ajout : le Double Tap pour tourner les pages. Un tapotement rapide sur le bord de la liseuse suffit désormais pour avancer. Finis les doigts gras sur l’écran ! Mais attention, impossible de revenir en arrière avec ce geste, il faudra encore toucher l’écran. Disponible partout, cette fonction ravira ceux qui lisent d’une main dans les transports.

Si Amazon vante la fiabilité de ses résumés automatisés, des utilisateurs Reddit s’interrogent : l’IA peut-elle trahir les nuances d’un roman ? La firme assure un contrôle humain, mais reste évasive sur les détails. En parallèle, l’IA s’immisce ailleurs : synthèses vidéo sur Prime, reconnaissance d’écriture sur Kindle Scribe…