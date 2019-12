Ring et Amazon poursuivis pour ne pas avoir protégé leurs caméras contre le piratage

Amazon est poursuivi en Californie pour ne pas avoir su proposer de système simple et sécurisé pour empêcher ses caméras d'être piratées.

Alors que les principales marques d’équipements domotiques ont récemment conclu un partenariat autour d’un nouveau protocole plus unifié et surtout mieux sécurisé, c’est l’un de ces constructeurs qui est poursuivi en justice aux États-Unis comme le rapporte Business Insider.

Le site américain signale en effet qu’une plainte a été déposée contre Amazon et que le géant de l’e-commerce sera poursuivi en justice suite à une action collective de plusieurs utilisateurs de ses caméras de sécurité Ring outre-Atlantique. « Ring promet à ses utilisateurs une tranquillité d’esprit avec ses systèmes de sécurité Wi-Fi. Malheureusement, les caméras de Ring ne permettent pas d’assurer cette promesse basique. Des standards et des protocoles de sécurité laxistes rendent ces caméras vulnérables à des attaques informatiques », indique ainsi la plainte (lien PDF) déposée auprès du tribunal central de Californie.

Selon le cabinet d’avocats à l’origine de la plainte, Amazon et sa marque Ring seraient donc coupables de ne pas avoir su proposer un système sécurisé qui puisse être facilement mis en place par les utilisateurs de ces caméras. La plainte cite ainsi sept cas de piratage au Texas, en Géorgie ou à New York. Récemment, un pirate a notamment pu prendre le contrôle d’une caméra Ring et discuter avec un enfant dans sa chambre.

Pour l’heure, il ne s’agit que d’une plainte déposée par un cabinet d’avocats. Rien n’indique encore qu’Amazon perde son procès en justice. On ignore encore quand aura lieu le jugement.