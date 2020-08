L’Echo Flex d’Amazon s’enrichit d’une horloge connectée

Amazon n’en finit plus d’enrichir sa maison connectée. Après avoir lancé l’Echo Flex, une version miniaturisée de son assistant vocal Alexa à fixer sur des prises murales, il lui ajoute des accessoires pour connecter un peu plus la maison. Voici donc une horloge connectée qui vient se fixer au module. À un prix réduit tout comme ses fonctionnalités…

Dévoilée fin 2019, Echo Flex veut se positionner dans chaque recoin de votre maison et redouble d’efforts pour cela. La prise murale intelligente qui embarque évidemment Alexa rend l’assistant vocal accessible de partout et à tout moment, tout en demeurant très discret.

Mais il est surtout multi-usage : le petit boîtier permet de piloter des objets connectés compatibles, d’invoquer donc Alexa, de profiter des informations ou de la musique (mais avec un haut-parleur dont il ne faut pas attendre de miracle vu son gabarit), de connecter une enceinte externe via la prise jack ou encore de profiter du port USB pour se recharger (7,5 W) ou raccorder un autre appareil.

Un accessoire et peu de fonctions

Mais ce port permet aussi d’ajouter des accessoires à cet Echo Flex qui a donc plus d’un tour dans son sac. Vous pouvez ainsi lui ajouter une veilleuse intelligente et un détecteur de mouvement. Et désormais aussi une horloge connectée.

Amazon a annoncé l’arrivée prochaine de ce troisième module « Made for Amazon ». Il affiche l’heure en fonction du fuseau horaire défini pour l’Echo Flex, peut programmer des minuteurs en demandant à Alexa. Son capteur de lumière intégrée ajuste automatiquement la luminosité, mais vous pouvez également le demander à l’assistant vocal.

Aucune pile n’est nécessaire, car il est alimenté par la prise électrique sur laquelle est branchée l’Echo Flex. Son alimentation est ultra-simple : il suffit de le connecter et l’appairage ainsi que la reconnaissance se fait immédiatement. Vendu 19,99 euros, il n’est pas fourni avec l’Echo Flex (29,99 euros). Un accessoire à un prix peut-être un peu élevé pour avoir simplement l’heure et un minuteur à disposition. Des informations que l’on peut déjà demander à Alexa, certes sans les avoir visuellement sous les yeux. Mais nul doute qu’Amazon joue un peu la montre avant de proposer des fonctions supplémentaires à travers la skill Third Reality qui lui est associée et ne sert visiblement pour le moment qu’à passer du format d’affichage 12 heures au format 24 heures…