Amazon dégaine Halo Band, un étrange allié santé qui scrute votre voix et votre corps

Amazon s'attaque à votre bien-être et veut améliorer vos habitudes. Pour cela, le groupe de Seattle a dévoilé Halo Band, un bracelet connecté sans écran et qui ne cherche pas à traquer votre activité. Ce qui l'intéresse : vos émotions et votre corps.

Voici un bien étrange module qui arrive chez Amazon. Le roi de l’enceinte connectée a désormais investi les quatre coins de la maison avec ses objets domotiques pour placer Alexa dans toutes les pièces et vous faciliter la vie. Il n’y a bien qu’à votre personne qu’il ne s’était pas encore attaqué. C’est désormais chose faite.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs bracelets connectés pour le sport en 2020 ?

Le géant du e-commerce a dévoilé Halo band, un étrange bracelet qui veut vous accompagner dans votre quotidien et améliorer votre santé. Mais pour cela, « il doit apprendre à vous connaitre« . À première vue, on est bien loin des Apple Watch, Samsung Watch Active ou même bracelets Fitbit ou Xiaomi Mi Band. Le bracelet Halo ne comporte pas d’écran. Il n’est même qu’un simple bracelet en tissu, silicones ou nylon, doté d’un boîtier en aluminium avec un bouton latéral, une LED et un micro qui peut être désactivé à tout moment.

Suivre votre quotidien, pas votre activité physique

Cela ne va pas l’empêcher de surveiller votre condition physique, mais son but semble être moins de vous aider dans le suivi d’une activité sportive. Aucune information ne sera facilement accessible sans écran. Pour fonctionner, Halo s’en remet néanmoins à une application avec service d’abonnement, à son bracelet ainsi qu’à… l’émotion de votre voix et un scan 3D de votre corps. Rien que ça ! Un positionnement pour le moins surprenant et différenciant pour le produit d’Amazon.

L’application est assez classique dans son fonctionnement. Elle va prendre en compte différents paramètres pour suivre votre quotidien (cardio, sommeil, masse graisseuse, mouvements…). Vous obtenez un score en fonction de l’intensité ou de la fréquence de votre activité ainsi que des conseils pour l’améliorer, que ce soit en marchant, dormant ou simplement en bougeant.

Le corps et la voix scrutés de près

Mais là où les choses prennent une tournure inattendue, c’est dans la façon dont l’appli entend prendre connaissance de vos critères. Elle va demander à utiliser votre appareil photo pour prendre une image 3D de votre corps et calculer votre masse graisseuse. Quatre photos sont prises, envoyées sur les serveurs pour être compilées et donner un scan 3D, elles sont ensuite supprimées des serveurs et renvoyées vers votre smartphone. Amazon explique que le pourcentage de masse graisseuse est plus fiable que le poids ou l’indice de masse corporelle. L’application montrera ensuite une représentation de votre corps avec un curseur pour visualiser les variations possibles de votre corps selon vos objectifs. À noter que cette fonction ne sera autorisée qu’à partir de 18 ans.

Halo écoute votre voix et vos émotions toute la journée Halo vous donne un compte-rendu émotionnel Le micro du Halo Band d’Amazon Votre corps scanné en 3D dans l’appli Halo Band // Source : Amazon

Autre étrangeté, la fonctionnalité Tone veut, elle, enregistrer votre voix pour en capter les variations émotionnelles tout au long de la journée. Le micro latéral vous écoutera par intermittence et jugera ainsi de votre positivité ou non, de votre humeur et vous en fera un compte-rendu, avec signalement des moments notables. Vous saurez alors qui de votre conjoint(e) ou de votre boss vous a le plus irrité durant la journée… Amazon promet que les extraits vocaux ne seront pas téléchargés hors de votre smartphone. Ils passent du bracelet au smartphone en Bluetooth pour y être analysés. Mais cela pourrait logiquement ne pas plaire à tout le monde, quand on sait déjà qu’Alexa, l’assistant vocal maison, attache déjà beaucoup d’importances à vos intonations.

Modifier vos habitudes pour votre bien

D’un point de vue fonctionnel, Amazon va nouer des partenariats afin d’obtenir de courts défis pour améliorer ses habitudes (médication, suivi du sommeil, routes d’exercices de base). Car c’est votre style de vie qu’Halo veut modifier en apprenant de vous. Baptisés « Labs » et conçus en collaboration avec des partenaires publiques comme d’autres services (Weight Watcher, les applis Sweat et Lifesum…), ils suggéreront de petites choses à faire, parfois insignifiantes, mais qui peuvent changer vos habitudes (ranger ses outils pour déstresser, marcher en parlant au téléphone, limiter vos siestes pour mieux dormir…).

« Ce n’est pas un dispositif médical », confie Amazon à The Verge, reconnaissant que l’appareil n’a pas été soumis à la FDA pour approbation ni même en tant que dispositif léger comme le sont les bracelets de fitness. Un choix qui en dit long déjà sur l’orientation voulue. Son autonomie suit aussi ce chemin. Amazon annonce une semaine complète pour son Halo Band pourtant allumé en permanence. Il sera aussi « résistant à la baignade ».

Halo Band est disponible en différentes couleurs (rose, gris et noir). Il sera vendu à 99,99 dollars (de 16 à 20 dollars les bracelets supplémentaires). Le service sur abonnement qui permet d’accéder à des fonctionnalités avancées en coûtera 3,99 dollars par mois. Dans un premier temps, le produit est annoncé aux États-Unis à 64,99 dollars avec six mois de services offerts. Mais il s’agit d’un programme d’accès anticipé sur invitation uniquement. Il n’est pas prévu pour la France dans un premier temps.