Nous avons pu tester la Radeon RX 6500 XT, une carte graphique nouvelle génération à petit prix, en principe, qui vise les écrans Full HD.

La génération de cartes graphiques AMD RDNA 2 et Nvidia Ampere entame sa deuxième année et peut-être la dernière avant de passer à RDNA 3 et Lovelace. C’est donc l’occasion pour les deux constructeurs de finir de décliner leur architecture avec des produits au prix plus doux. La Radeon RX 6500 XT promet de faire tourner les jeux en Full HD. Nous allons voir ça.

Caractéristiques techniques

La Radeon RX 6500 XT utilise un GPU AMD Navi 24 que l’on retrouve aussi sur la Radeon RX 6400 et la RX 6500M.

AMD Navi 24

TSMC 7 nm

16 Compute Units

Fréquence « Game clock » : 2610 MHz

Fréquence « Boost » : 2815 MHz

Mémoire : 4 Go GDDR6

Bus mémoire : 64 bits

Infinity Cache : 16 Mo

Consommation : 107 W

Il faut noter que la connexion avec la carte mère se fait par une interface PCI Express 4.0 4x (sur un port 16X). Si vous avez une carte mère PCI Express 4.0, pas de problème. En revanche, si vous avez une ancienne carte mère avec un port PCIe 2.0 ou 3.0, la vitesse du port pourrait devenir insuffisante pour profiter des meilleures performances de la carte.

Configuration utilisée

Nous avons testé cette carte graphique avec une configuration de dernière génération, AMD Ryzen 5000 avec la fonction Smart Access Memory activée.

Carte mère : X570 Asus ROG Crosshair VIII HERO (Wi-Fi)

X570 Asus ROG Crosshair VIII HERO (Wi-Fi) Processeur : AMD Ryzen 7 5800X (3,8 / 4,7 GHz, 8 cœurs, 16 threads)

AMD Ryzen 7 5800X (3,8 / 4,7 GHz, 8 cœurs, 16 threads) Mémoire : 32 Go de RAM DDR4 2666 MHz (deux kits Corsair Vengeance CMK16GX4M2Z2666C16)

32 Go de RAM DDR4 2666 MHz (deux kits Corsair Vengeance CMK16GX4M2Z2666C16) SSD : Samsung 970 1 To NVMe

Samsung 970 1 To NVMe Alimentation : Corsair RM1000X

Corsair RM1000X Boitier : In Win 303

In Win 303 Logiciel : Windows 10 20H2 (avec les pilotes AMD Radeon 22.1.1)

Performances et résultats des benchmarks

3DMark

On commence nos tests par 3DMark qui fait une évaluation complète des capacités de la carte graphique dans le test Time Spy Extreme avec l’API DirectX 12 utilisée dans beaucoup de jeux sur PC.

Comme on peut le voir, la Radeon RX 6500 XT décroche sévèrement face aux autres cartes graphiques du marché. Dans nos tests, nous passons d’un score de 3811 points obtenus avec la Radeon RX 6600 à seulement 2475 points avec la Radeon RX 6500 XT.

3DMark DirectX Ray Tracing

Nous faisons aussi passé le test DirectX Ray Tracing à toutes les cartes graphiques de nouvelle génération capable de faire, en théorie, du ray tracing temps réel dans les jeux vidéo. Il s’agit d’un test particulièrement gourmand où même une GeForce RTX 3080 Ti atteint péniblement les 54,61 images par seconde. Sans surprise, sur un test aussi difficile la Radeon RX 6500 XT réalise un résultat très faible de 5,91 images par seconde en moyenne.

Avec l’architecture RDNA 2, nous avons vu qu’AMD ne proposait pas des performances au niveau de la concurrence avec le ray tracing activé. Les cartes graphiques d’AMD se montrent bien meilleures avec de la rastérisation plus classique. Il n’est pas étonnant qu’une déclinaison entrée de gamme de RDNA 2 soit mise encore plus en difficulté par le ray tracing.

Red Dead Redemption 2

Les tests synthétiques permettent de se faire une première idée des performances d’une carte graphique, mais rien de tel que les tests concrets de jeux populaires pour préciser. Habituellement nous faisons tourner nos tests en 4K, mais cela n’aurait pas de sens pour une carte qui vise uniquement le jeu en Full HD.

Nous avons donc fait tourner Red Dead Redemption 2 en Full HD avec les paramètres graphiques au maximum. Dans ces conditions, le jeu tourne à 45 images par seconde en moyenne. C’est mieux que sur les anciennes consoles, mais pas suffisant pour une excellente qualité d’expérience. En ajustant les réglages graphiques sur un réglage moyen, le jeu passe à 60 images par seconde en moyenne et devient beaucoup plus fluide.

God of War

Sony a lancé God of War très récemment sur PC. L’un des meilleurs jeux de la PlayStation 4 a été plutôt bien optimisé sur PC. Avec les réglages au maximum, la Radeon RX 6500 XT ne permet de faire tourner le jeu avec une bonne fluidité.

Une nouvelle fois, il faut voir les réglages à la baisse pour faire tourner un jeu de dernière génération en Full HD à 60 images par seconde. On obtient plus précisément une moyenne de 63,7 FPS pour un jeu réglé sur les options moyennes.

Resident Evil Village

Même son de cloche pour Resident Evil Village, dernier épisode en date de la série de jeu d’horreur de Capcom. Ici on parle d’un jeu de nouvelle génération qui propose une option de ray tracing. Sans surprise, une simple activation de la fonction met à genoux le PC. L’intégration du ray tracing à la Radeon RX 6500 XT est quelque chose de très théorique. Difficile de trouver en pratique un jeu permettant de l’exploiter en Full HD avec cette carte graphique.

Sans ray tracing et en Full HD, le jeu tourne à 60 images par seconde avec des réglages graphiques élevés et satisfaisants pour l’œil. La Radeon RX 6500 XT confirme qu’elle permet, avec quelques ajustements, de faire tourner les derniers jeux du moment en Full HD.

Doom Eternal

Le jeu Doom Eternal est un titre très bien optimisé qui permet d’avoir une bonne idée des capacités de la carte sur des jeux très nerveux. Ici nous faisons tourner le titre en Full HD avec les réglages graphiques sur « ultra cauchemar », le niveau maximum.

Dans ces conditions, aucun problème pour tourner à 60 images par seconde en moyenne. Il faut noter que nous avons tout de même dû réduire la capacité de stockage des textures, la carte graphique étant limitée par ses 4 Go de VRAM. Ce n’est pas un grand compromis et le jeu reste très fluide et dynamique. En jouant sur les options, il serait sans aucun doute possible de tourner à 120 images par seconde.

Consommation et refroidissement

Sans trop de surprise pour une carte à ce niveau de performance : la consommation est basse et le système de refroidissement est plutôt efficace. On ne mesure pas de température au-dessus des 65 degrés, même quand la carte est poussée à son maximum et surtout, la ventilation Windforce de Gigabyte ne s’est jamais fait entendre.

La consommation électrique reste également sous la barre des 120W et une seule broche PCI Express suffit pour alimenter la carte graphique. Autrement dit, pas besoin de changer d’alimentation pour utiliser cette carte.

AMD fait l’impasse sur l’encodage

Une carte graphique n’est pas uniquement caractérisée par ses capacités à afficher de la 3D à l’écran. Il faut aussi prendre en compte les fonctions intégrées en hardware, et proposées à travers les pilotes logiciels. Depuis de nombreuses années, la plupart des cartes graphiques sont par exemple parfaitement capables de faire du décodage et de l’encodage vidéo à la volée.

Pour la Radeon RX 6500 XT, AMD a fait le choix de tout miser sur le décodage. La carte gère le VP9 jusqu’en 8K24, le H.264 jusqu’en 4K180 et le H.265 en 8K24. En revanche, impossible d’encoder de la vidéo avec la carte.

Autrement dit, impossible de faire du streaming à distance ou d’enregistrer les meilleurs moments de ses parties avec cette carte.

Le prix conseillé par AMD

AMD annonce un prix conseillé de 210 euros pour la Radeon RX 6500 XT en France. Comme pour toutes les autres cartes, le prix devrait vite s’envoler chez les distributeurs.

Difficile de savoir à quel prix cette carte graphique vaut le coup, mais cela peut être une solution en attendant une éventuelle accalmie du marché. À défaut, nous avons d’autres solutions pour jouer aux derniers jeux avec un PC vieillissant.