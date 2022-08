AMD exhibe sa future carte graphique Radeon RX 7000 dans une démo de Lies of P

Lors de la présentation des CPU Ryzen 7000 avec cœurs Zen 4 et iGPU RDNA 2, AMD a organisé l'apparition de la prochaine architecture GPU RDNA 3. Ils ont même fait une démo avec une combinaison d'un CPU Ryzen 9 7950X et du GPU « Next Gen Radeon RX ».

Lors de la présentation des nouveaux processeurs Zen 4, AMD a abordé — en toute fin de conférence — sa nouvelle génération de cartes graphiques avec l’architecture RDNA 3. Ils ont montré le GPU Radeon RX 7000, encore inconnu, combiné avec le nouveau Ryzen 9 7950X.

Une courte vidéo du jeu « Lies of P »

Le lancement sur le marché des nouveaux processeurs Ryzen 7000 est prévu pour fin septembre, ce n’est pas le cas de la prochaine génération de Radeon qui se fait attendre. Bref, on a une « première démo publique » à se mettre sous la dent au milieu des dizaines de leaks. Pour la démo, AMD a choisi le jeu Lies of P. C’est un jeu d’action-aventure et un RPG, tout à la fois, qui sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu sera également disponible Day One sur le Xbox Game Pass.

La PDG d’AMD, Dr. Lisa Su, a donc introduit une courte vidéo capturée en définition 4K avec les paramètres graphiques réglés en Ultra. Cependant, il n’y a pas d’affichages des valeurs FPS ni même de comparaison avec la génération actuelle Radeon RX 6000 ou Nvidia GeForce RTX 30. On remarque néanmoins qu’un premier design de référence des nouvelles cartes RDNA-3 est affiché en arrière-plan.

Ce qui est certain, toutefois, c’est qu’avec les cartes graphiques à venir, les architectures RDNA 3 (AMD Radeon RX 7000) et Ada Lovelace (Nvidia GeForce RTX 40), on pourra jouer sans sourciller en définition 4K de façon fluide avec le ray tracing, le HDR et toutes les technologies récentes. AMD a déjà confirmé que les nouveaux GPU devraient offrir plus de 50 % de performances par watt en plus que leurs prédécesseurs.

