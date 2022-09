AMD Ryzen 7020 : un nouveau processeur et un nouveau nom

AMD avait prévenu, sa gamme de processeurs a droit à une nouvelle logique pour les noms. Les nouveaux processeurs Ryzen 7020 l'illustrent avec leur architecture Zen 2 de 2019.

AMD a une nouvelle façon de nommer ses processeurs. De prime abord, on peut se sentir trompé si l’on ne connaît pas la nouvelle nomenclature, mais elle est en réalité plus claire et plus transparente.

Là où auparavant, le fabricant pouvait dissimuler des processeurs basés sur d’anciennes architectures avec de nouveaux noms, ce n’est plus possible sur la nouvelle nomenclature.

C’est d’ailleurs parfaitement illustré par le lancement aujourd’hui des processeurs AMD Athlon et AMD Ryzen 7020, nom de code Mendocino.

Un processeur complet et moderne

Comme son nom l’indique, cette nouvelle gamme de processeurs est donc basée sur l’architecture AMD Zen 2 qui a fait les beaux jours des Ryzen 3000. C’est en effet ce qu’indique le 3e chiffre du nouveau nom de produit, ici un 2 dans 7020 pour AMD Zen 2.

L’AMD Ryzen 7020 bénéficie quand même de quelques avancées. Il est notamment bâtit sur un procédé de fabrication en 6 nm de TSMC plus moderne que le 7 nm utilisé sur les Ryzen 3000.

Avec cette puce, AMD entend proposer le processeur idéal pour un PC grand public polyvalent. Elle intègre donc 4 cœurs CPU avec une fréquence capable de monter à 4,3 GHz en boost et une puce graphique AMD Radeon 610M. Le TDP est annoncé entre 8 et 15W.

Autour de son processeur, AMD propose une plateforme assez moderne avec une compatibilité LPDDR5 ainsi qu’un processeur Microsoft Pluton pour la sécurité de Windows 11 dès le lancement.

Avec une Radeon 610M, vous n’allez pas jouer à des jeux trop gourmands, mais la puce graphique permet à AMD d’annoncer un support du codec AV1. La marque promet quand même du jeu à 60 images par seconde en 720p sur des jeux compétitifs peu gourmands comme League of Legends ou Counter Strike Global Offensive.

Une puce pour des PC très accessibles

Les PC équipés de puce AMD Ryzen 7020 arriveront avant la fin de l’année sur le marché. Le processeur trouvera sa place dans les gammes Lenovo Ideapad 1, Acer Aspire 3 et dans un PC portable 17 pouces fabriqué par HP.

