AMD optimise Assassin’s Creed Mirage et Counter-Strike 2 dans ses derniers pilotes

AMD a publié de nouveaux pilotes pour ses cartes graphiques avec à la clé des optimisations pour AC : Mirage et CS2 ainsi qu'une flopée de correctifs attendus.

Avec cette nouvelle mise à jour de pilotes, AMD annonce le support de deux nouveaux jeux récents ainsi que de nombreux correctifs et optimisations, notamment pour Starfield et Counter-Strike 2.

Assassin’s Creed Mirage et Counter-Strike 2 en ligne de mire

Cette version 23.10.1 de la suite logicielle AMD Software: Adrenalin Edition apporte notamment le support de Assassin’s Creed Mirage, qui devrait mieux tourner sur les cartes graphiques du constructeur. Le jeu est sorti le 5 octobre dernier et a été critiqué pour son optimisation discutable, à la fois sur console et sur PC.

À l’instar de Nvidia cette semaine, ce pilote ajoute aussi le support du jeu Lords of The Fallen. On s’étonne cependant de pas voir dans cette mise à jour un support officiel de Forza Motorsport, lui aussi très critiqué pour ses performances sur PC.

AMD s’est aussi focalisé sur Counter-Strike 2, qui supporte désormais la technologie Anti-Lag+ pour réduire votre latence au minimum en plein jeu. Ce nouveau pilote corrige d’ailleurs les problèmes de saccades que de nombreux joueurs sur cartes AMD ont reporté depuis la sortie du jeu il y a deux semaines.

Des correctifs en pagaille

En dehors de ces optimisations, ce nouveau pilote corrige plusieurs bugs présents depuis des mois sur certaines cartes. Ainsi, plus de scintillement lors de la lecture de vidéo sur les AMD Radeon™ RX 6000 et les crashs intempestifs de Starfield sur la génération RX 7000 devraient avoir disparu.

Pour télécharger ce nouveau pilote pour cartes graphiques AMD, vous pouvez vous rendre sur le site du constructeur.