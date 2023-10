AMD : une mise à jour pour doper les performances de centaines de jeux DirectX 11 et 12

Annoncée pour la première fois cet été, la technologie AMD Fluid Motion Frames fait à présent sa véritable entrée sur le marché en étendant son support à tous les GPUs Radeon RX 6000 et 7000, ainsi qu'aux APIs DX12 et DX11.

AMD s’était contenté d’un lancement à (toute) petite échelle pour sa technologie AMD Fluid Motion Frames (AFMF), en limitant sa prise en charge à deux jeux seulement en septembre : Forspoken et Immortals of Aveum. On apprend cette semaine que la firme va accroître significativement la portée de son alternative au DLSS 3.0 de Nvidia en permettant à l’AFMF de fonctionner sur de très nombreux autres jeux, mais aussi sur plus de cartes graphiques.

Comme le rapporte PC Gamer, AMD a en effet déployé une version préliminaire d’un nouveau driver dédié à l’AFMF. Ses notes de version évoquent sans détour une prise en charge non seulement des cartes Radeon RX 7000 dans leur ensemble, mais aussi de n’importe quelle RX 6000. Mieux encore, l’AMD Fluid Motion Frames devient en outre compatible avec n’importe quel jeu exploitant DirectX 11 ou DirectX 12.

L’AMD Fluid Motion Frames s’apprête à entrer dans une nouvelle ère

En d’autres termes, la plupart des jeux lancés ces 10 dernières années seront donc capables de profiter de cette technologie de frame generation signée AMD. De quoi la faire entrer dans une nouvelle ère, d’autant qu’elle peut également être activée sur certains GPU de la concurrence. On sait par exemple, que l’AFMF peut fonctionner sur les anciennes GeForce GTX 1060 de Nvidia.

Rappelons que la technologie AMD Fluid Motion Frames fait partie du panel de fonctionnalités rattaché au FSR 3.0 d’AMD. À l’instar du DLSS 3.0, l’AFMF vise à booster le framerate des jeux gourmands en générant des images par IA, et en les intercalant entre les « vraies » images calculées par le GPU, afin d’augmenter artificiellement la fluidité d’un jeu donné. Une solution pertinente pour certains titres, mais pas pour tous : la génération d’images a en effet pour conséquence d’augmenter la latence, et donc de s’avérer pénalisante sur les jeux compétitifs, par exemple.

Une solution efficace et plus ouverte que le DLSS 3.0… mais pas miraculeuse non plus

Pour tenter d’atténuer cet effet secondaire, AMD a toutefois publié une nouvelle version de sa technologie « Anti-Lag+ ». Cela étant, la firme ne recommande pas l’activation de l’AFMF quand le framerate d’origine est trop bas. Il faudra concrètement éviter de l’employer sur les jeux fonctionnant à moins de 55 FPS en 1080p, et à moins de 70 FPS en 1440p, rapporte PC Gamer. Nous voilà prévenus. Notons en outre que le driver publié par AMD n’est encore qu’en phase de Technical Preview. Des bugs de jeunesse peuvent donc être de la partie.

Quoi qu’il en soit, l’avantage indéniable de l’AMD Fluid Motion Frames est son ouverture à de très nombreux jeux, sa comptabilité avec les GPUs AMD d’ancienne génération, ainsi que la prise en charge de certaines cartes graphiques de la concurrence. Pour rappel, la technologie DLSS 3.0 de Nvidia est infiniment plus fermée : elle nécessite en effet une prise en charge jeu par jeu, mais aussi des fonctions d’accélération matérielle dédiées, exclusives aux GPUs de la gamme RTX 4000.