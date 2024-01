Pour AMD, Nvidia a perdu la bataille de la génération d’images et devra s’inspirer d’eux

En proposant la génération d'images pour tout le monde, AMD pense que cela poussera Nvidia à proposer sa propre alternative universelle.

La compétition entre AMD et Nvidia ne cesse de s’intensifier dans le secteur du gaming. Les deux constructeurs de cartes graphiques offrent désormais une offre logicielle très intéressante pour optimiser les jeux les plus gourmands.

Alors que Nvidia a marqué un tournant avec le DLSS, sa technologie de mise à l’échelle boosté à l’IA depuis sa seconde version, celle-ci n’est compatible qu’avec ses propres cartes. Avec la FSR, la solution d’AMD, tous les joueurs peuvent ainsi voir leur performance augmenter, qu’ils soient Team Red ou Team Green.

Deux visions de la Frame Generation s’opposent

Dernière escarmouche en date entre les deux constructeurs, l’implémentation de la génération d’images (Frame Generation). Nvidia, qui a été le premier des deux à proposer la fonctionnalité, exploite les accélérateurs Optical Flow présente dans ses GPU de série RTX 40 pour l’appliquer dans plus de 35 jeux.

Après plusieurs mois de versions beta, AMD a lancé officiellement sa propre version de la frame gen avec l’AMD Fluid Motion Frames (AFMF). Celle-ci est basée uniquement sur le pilote de la carte graphique et marche théoriquement avec tous les jeux exploitant l’API Direct 11 et Direct X 12, ainsi que sur les GPU Nvidia.

Pour Aaron Steinman, en charge de la gamme Radeon chez AMD, Nvidia devra s’aligner (via PCGamer) :

Je pense que ce que nous allons commencer à voir, c’est que DLSS n’est disponible que sur certaines solutions, donc soit Nvidia va devoir bénéficier de notre solution parce que nous l’avons rendue open source et cross-vendor, soit ils vont probablement devoir faire quelque chose de similaire.

Ici, deux visions s’opposent : si les deux technologies proposées par Nvidia et AMD ne touchent pas tous les joueurs, c’est qu’elles sont foncièrement différentes. Le DLSS 3 fonctionne grâce à l’IA (via les cœurs Tendor et l’Optical Flow) et exploite les motions vectors pour effectuer son rendu.

L’AFMF (à ne pas confondre avec le FSR3) fonctionne de manière logicielle, via le pilote, pour interpoler ces images, sans utiliser les motion vectors du moteur graphique. Les deux solutions offrent un niveau de performance et rendu bien différent.

Une solution universelle chez Nvidia ?

AMD pense que Nvidia devrait donc proposer une version de sa technologie de génération d’images compatible avec un plus grand nombre de cartes graphiques, et non pas les dernières en date. Comme le rappelle PCGamer dans son article, Nvidia propose déjà une alternative logicielle au DLSS avec l’option de « Mise à l’échelle spatiale de l’image », compatible avec tous les jeux et GPU. Mais le constructeur en fera-t-il de même pour la Frame Generation ? Rien n’est moins sûr.