Comme ChatGPT, AMD hallucine son histoire avec Asus

Lors de la conférence dédiée au Computex, Asus a invité AMD à monter sur scène pour parler de la relation historiquement forte entre les deux marques. Si ce partenariat de longue date est indéniable, AMD est allé trop loin et en a profité pour réécrire l'histoire.

AMD est aujourd’hui l’une des références quand il s’agit de choisir le processeur de son prochain PC de bureau ou d’un PC portable. Grâce à ses gammes Ryzen, le constructeur a rattrapé et dépassé son rival de toujours, Intel. Mais les choses n’ont pas toujours été aussi idylliques pour la marque, qui a connu un vrai passage à vide au milieu des années 2000.

À ce moment-là, le spécialiste du processeur peinait à proposer des solutions à basse consommation et économiques, ce que Intel maitrisait mieux avec ses gammes Celeron, Atom et Intel Core U. On parle d’une époque où ARM ne faisait pas partie de l’équation dans cet écosystème. Alors, quand AMD arrive sur scène au Computex 2024 pour vanter une suprématie historique, on lève un sourcil.

AMD s’approprie les créations Asus x Intel

La marque a été invitée à monter sur scène lors de la conférence Asus. Il faut dire que presque toutes les nouvelles machines très séduisantes du constructeur utilisent les derniers AMD Ryzen AI. Le Computex représente en fait une vraie démonstration de force d’AMD face à un Intel quasi absent, et donc les puces Lunar Lake arriveront plus tard dans l’année.

C’est Jack Huynh qui représentait AMD lors de cette conférence. Le vice-président senior et directeur général du groupe commercial Informatique et technologies graphiques a rappelé qu’Asus et AMD travaillent depuis longtemps ensemble. Mais il est allé jusqu’à indiquer « nous avons créé le tout premier EEEPC ensemble, il y a 18 ans ». Or ce n’est pas du tout le cas.

Asus s’était associé avec Intel pour fabriquer le premier netbook EEEPC 701, à 299 euros. On en sait quelque chose, c’est le premier PC portable de l’auteur de cet article. Il faudra attendre 2010, soit trois ans plus tard, pour découvrir le premier EEEPC 1201T fabriqué avec AMD, et avec son écran de 12 pouces, on peut même dire qu’il sortait légèrement de sa catégorie (les netbooks désignaient des machines de 7 à 10 pouces).

Plus tard, Jack Huynh indique : « nous avons pris sur nous de réinventer le PC portable avec le Zenbook pour nous attaquer à Apple, pas seulement en misant sur les performances, mais aussi sur le design ». C’est une nouvelle fois totalement faux. L’arrivée du MacBook Air d’Apple a en effet créé une réaction dans l’écosystème PC, mais c’est Intel qui en était à l’initiative avec la marque Ultrabook. Profitons pour rappeler qu’il est incorrect de parler d’Ultrabook pour tous les ordinateurs ultraportables, puisque c’est une marque déposée d’Intel. Le tout premier Asus Zenbook, sous référence UX21E, intégrait une puce Intel Core i3, i5 ou i7 de 2e génération.

Pour le reste, AMD se souvient, cette fois à raison, du lancement du Zephyrus G14 qui proposait l’alliance d’un ultraportable sobre avec de bonnes performances en jeu. La marque peut aussi dire qu’elle fait partie des premières à lancer un processeur équipé d’un NPU suffisant pour Windows 11 Copilot+, bien en avance face à Intel. Pas besoin de réécrire le reste de l’histoire.

