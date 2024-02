La nouvelle génération de charge sans-fil arrive en France aujourd’hui

Après une première annonce pour les Etats-Unis au CES, la marque Anker lance en Europe et en France sa nouvelle gamme MagGo compatible avec Qi 2.0 au MWC 2024.

Nos smartphones évoluent désormais assez peu : ils sont performants, mis à jour pendant plusieurs années, avec des appareils photo de qualité. Il y a pourtant un secteur qui connait des évolutions ces dernières années : la recharge. Le passage à l’USB-C a permis d’augmenter la vitesse de recharge de nos smartphones de génération en génération. La charge sans-fil s’améliore aussi avec le Qi 2.0.

Au MWC 2024, la marque Anker, leader du marché quand on parle des chargeurs achetés dans le commerce, dévoile sa gamme MagGo pour l’Europe et la France, en particulier.

Le MagSafe d’Apple pour tous

Pour rappel, le Qi 2.0 est une standardisation de la technologie MagSafe d’Apple. En d’autres termes, on intègre des aimants sur le smartphone et le chargeur pour correctement aligner la bobine de charge sans-fil à induction et maximiser l’efficacité. De quoi proposer une charge sans-fil jusqu’à 15W avec les chargeurs et smartphones compatibles. Le problème pour le moment, c’est que seuls les iPhone sont compatibles avec cette nouvelle génération de charge sans-fil, puisqu’elle utilise le MagSafe. Il faudra encore patienter pour voir des fabricants de smartphones l’adopter.

En attendant, les chargeurs arrivent et c’est Anker qui a pu nous en présenter plusieurs. On retient surtout la batterie portable de 10 000 mAh avec une petite béquille et un écran permettant d’afficher la capacité restante en direct. Le produit est bien fini. La commercialisation en France doit commencer dès aujourd’hui à partir de 89,99 euros. La marque a toute une gamme de produits commençants de 29,99 euros, pour le simple chargeur, et jusqu’à 109,99 euros pour un chargeur haut de gamme capable de charger un iPhone, des AirPods et une Apple Watch en même temps.

Notre journaliste Cassim Montilla est à Barcelone pour couvrir le MWC 2024 dans sa globalité, mais il y est présent dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Qualcomm.