USB-C, 144 Hz : cet écran ultralarge se veut pratique pour jouer et travailler

La marque AGON by AOC présente un nouveau moniteur. Il intègre des caractéristiques que l'on retrouve habituellement soit sur des écrans gaming, soit sur des écrans pour le travail. De quoi réunir le meilleur des deux mondes ?

Pour trouver un bon moniteur de jeu sur PC, on recherche habituellement une bonne fréquence d’affichage et une dalle d’une taille généreuse pour l’immersion. Depuis quelques années, les modèles incurvés sont devenus très appréciés des joueurs pour ces raisons.

Côté travail, on recherche plutôt des écrans avec une bonne calibration, un design raffiné et une connectique USB-C permettant de rapidement travailler avec son ordinateur professionnel.

Le nouvel écran AGON by AOC AG405UXC veut réunir ces deux catégories de produits

Un moniteur vraiment bien pensé sur le papier

Passons rapidement sur les caractéristiques classiques de cet écran pour s’appesantir sur ses particularités. Il s’agit d’un moniteur IPS de 40 pouces avec une définition de 3440 x 1440 pixels et une fréquence d’affichage de 144 Hz. Il est donné avec un temps de réponse de 1 ms et une compatibilité Adaptative Sync.

Ce qui fait sa particularité, c’est surtout sa connectique. En plus des deux ports HDMI 2.0 et du port DisplayPort 1.4, AOC a intégré un port USB-C intégrant à la fois un débit de 5 Gbit/s, du DisplayPort et une recharge Power Delivery de 90W. Vous allez donc pouvoir connecter un PC portable moderne et profiter de toutes les fonctions de l’écran avec un seul câble USB-C vers USB-C.

Surtout, l’écran AOC intègre une fonction KVM avec son hub USB 3.2. Cela signifie que si vous branchez votre clavier et votre souris à l’écran directement, les périphériques se connecteront automatiquement à votre PC portable ou votre PC fixe simplement en fonction de la source vidéo.

Si vous avec un PC fixe de jeu pour vos loisirs et un PC portable pour votre travail, cet écran AG405UXC semble cocher un maximum de cases pour s’adapter à vos besoins.

AOC promet une sortie au moins de juin 2023 pour un prix conseillé de 699 euros.

Cet article a été rédigé dans le cadre d’un voyage de presse par Philips EVNIA et AGON by AOC à Palma de Majorque auquel notre journaliste a été convié.

