Apple trop prude ? Sous iOS 14.6, l’appli météo n’affiche pas 69 degrés

Avec iOS 14, Apple semble avoir des scrupules avec certains degrés Fahrenheit. On apprend que la dernière version de l'OS n'affiche jamais le nombre 69 dans les températures de son application météo. À la place 68 ou 70 degrés semblent systématiquement privilégiés. Pudeur excessive, peur des plaisanteries grivoises, ou simple bug ? Aucune de ces trois explications ne serait à privilégier.

Aux États-Unis, l’application météo des iPhone sous iOS 14.6 (et quelques autres versions du système) peut estimer les températures extérieures à 70 degrés… ou à 68 degrés Fahrenheit. Mais jamais à 69 degrés. C’est ce que l’on apprend de The Verge, qui a cherché à comprendre pourquoi. On découvre que le problème viendrait bien d’Apple, puisqu’une température légèrement tronquée est repérée sur iPhone même lorsque les données de The Weather Channel, utilisées par l’application météo d’iOS, affichent bien 69 degrés sur le site Weather.com.

Alors Apple a-t-il peur des blagues de mauvais goût au point de fausser les températures de son application ? En réalité, l’explication pourrait être beaucoup plus simple. Il s’agirait d’un problème lié à la conversion effectuée entre les unités de mesure Celsius (utilisée partout dans le monde) et Fahrenheit (en vigueur principalement aux États-Unis et dans quelques territoires comme le Liberia ou encore les Îles Caïman).

Comme l’ont souligné plusieurs personnes sur Twitter, il est vraisemblable que ce problème vienne en effet d’un système de valeurs simplifiées après conversion d’une unité à l’autre. L’échelle Fahrenheit est pour rappel indexée sur l’échelle Celsius par un calcul bien précis… qui débouche parfois sur des valeurs méritant d’être arrondies pour plus de clarté. 21 degrés Celsius correspondent par exemple très exactement à 69,8 degrés Fahrenheit. Un chiffre vraisemblablement arrondi par Apple à 70 degrés. Un exemple que l’on peut répliquer sur d’autres températures.

Most likely a rounding error, going from C to F, 20C is 68F, 21C is 69.8F. If that's the cause you should not be seeing 65, 67, 71, 74 either for example.

— Marc-André Dufresne (@theMarcDufresne) July 13, 2021