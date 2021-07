Apple annonce une batterie externe MagSafe, ridiculement peu performante et très onéreuse

Contre toute attente, Apple annonce une batterie MagSafe pour iPhone 12. Elle sert à la fois de batterie d’appoint et de chargeur sans fil.



Surprise de l’été, Apple annonce une batterie externe compatible MagSafe.

Pour rappel, MagSafe est la technologie associée à la charge sans fil de l’iPhone qui permet d’attacher des accessoires avec un système aimanté. L’idée de cette batterie est donc de charger l’iPhone sans avoir à utiliser un câble ou une coque spéciale.

La première batterie externe MagSafe

Ce type de batterie n’existe pas officiellement, car pour bénéficier de la technologie MagSafe — et surtout la charge rapide sans fil associée de 15 Watts — les accessoires doivent être certifiés par Apple et intégrer un composant spécial.

Cette batterie est donc conçue pour les iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max. Elle aura peu d’intérêt sur les autres smartphones, y compris Android, même si elle est théoriquement fonctionnelle.

Précisons qu’elle est vendue sans aucun câble. Apple explique que cette batterie externe MagSafe offre une capacité de recharge encore plus rapide lorsqu’elle est associée à un chargeur de 27 W ou plus, comme ceux fournis avec les MacBook. Et si vous avez besoin d’un chargeur sans fil, il vous suffit de brancher un câble Lightning pour bénéficier d’une recharge sans fil pouvant atteindre 15 W. Ce qui signifie que cette batterie sert également de chargeur sans fil lorsqu’elle est branchée au secteur.

Une capacité et un prix ridicule

Malheureusement, la capacité de cette batterie est limitée à 11,13 Wh (1 460 mAh). Il s’agit donc d’une batterie d’appoint et non une solution solide pour vous accompagner durant un week-end prolongé.

On parle d’environ 40 % de la charge d’un iPhone 12 Pro, et encore dans les meilleures conditions où l’on exploite 100 % de la capacité. Ce n’est évidemment pas le cas sur un produit avec une charge sans fil.

Bref, un produit bien conçu, mais qui ne sera pas forcément le plus efficace et utile. De plus, elle est vendue à 109 euros… un tarif ridiculement élevé.