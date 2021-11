Comment faire un copier-coller entre Mac et iPhone ou iPad ?

Apple propose un copier-coller universel qui permet d’échanger des informations d’un iPhone, iPad à son Mac en toute transparence. Il faut juste respecter quelques prérequis avant. Nous vous détaillons ici comment réaliser des copier-coller entre Mac, iPhone et iPad.

L’écosystème Apple est pensé pour que les systèmes d’exploitation des ordinateurs et des appareils nomades puissent travailler en toute harmonie. iCloud permet par exemple d’accéder à ses documents, photos, vidéos en toute transparence. Cela ne s’arrête pas là et va même jusqu’aux copier-coller, compatibles entre Mac et iPhone. Voici comment en profiter.

Comment réaliser des copier-coller entre Mac, iPhone et iPad, les prérequis

Avant tout, il faut activer certaines fonctions sur votre iPhone ou iPad.

Allez sur Réglages, puis Général, puis AirPlay et Handoff.

Activez alors AirPlay et Handoff.

Passez à votre Mac.

Cliquez sur l’icône Pomme, puis Préférence Système.

Sélectionnez Général et, tout en bas, cochez la case face à Autoriser Handoff entre ce Mac et vos appareils iCloud.

N’oubliez pas que le Wi-Fi et le Bluetooth doivent être activés sur les appareils avec lesquels vous désirez échanger de façon transparente. Sans oublier qu’ils doivent être connectés au même réseau sans fil.

Comment réaliser des copier-coller entre Mac, iPhone et iPad ?

Vous pouvez maintenant utiliser le presse-papiers universel.

Ici, nous allons copier une adresse web dans Safari iOS.

Nous passons à Safari macOS et n’avons qu’à effectuer un Coller pour récupérer l’adresse copiée sur iOS.

Cela fonctionne tout autant avec du texte, comme ici où nous copions le texte d’un site internet leader dans son domaine.

Puis copions ledit texte dans Pages.

Cela fonctionne également avec des images et tous les éléments qui peuvent subir un Copier-Coller.

