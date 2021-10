MacBook Pro : les ultimes rumeurs évoquent des puce Apple M1 Pro et M1 Max avec une encoche

Dans quelques heures, nous allons découvrir les nouveaux MacBook Pro. Même si de nombreuses rumeurs étaient dédiées à ces ordinateurs portables, peu d'informations « sûres » ont été publiées. Voici les toutes dernières rumeurs et autres indiscrétions.

Apple tiendra sa conférence lundi soir, c’est l’Apple Event, un événement qui sera le premier de quinze jours bien chargés. Nous devrions découvrir les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces en Apple Silicon. Justement, les toutes dernières rumeurs, toujours à prendre des pincettes, sont très intéressantes.

Des puces Apple M1 Pro et M1 Max

Mark Gurman paraît toujours devoir être l’antichambre des communications officielles d’Apple, tant le journaliste semble bien informé. Cette fois-ci, il évoque de nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, accompagnés d’un éventuel renouvellement du Mac Mini. Ces nouveaux appareils seraient équipés de deux nouveaux SoC, les Apple M1 Pro et M1 Max.

Il l’a révélé dans sa newsletter, Power On, où il explique qu’un développeur a détecté les deux noms dans du code d’application. Quelqu’un ayant accès à l’un de ces futurs produits peut avoir effectué des tests logiciels et révélé par inadvertance les noms des processeurs.

Le M1 Pro et le M1 Max devraient avoir jusqu’à dix cœurs, on retrouverait toujours la combinaison de cœurs puissants associés à deux cœurs à haute efficacité pour des tâches moins complexes et dans un objectif d’économie d’énergie. De plus, deux déclinaisons sont attendues, une avec 16 et une avec 32 cœurs graphiques.

Une encoche comme l’iPhone

Concernant le design des nouveaux MacBook Pro… ils arboraient une encoche, comme l’iPhone X en 2017. Il y a deux mentions de cette encoche. La première est un dans un kit de développement d’applications, plus précisément dans le macOS AppKit. L’autre mention est une image supposée de ce que serait la dalle du nouveau MacBook Pro, elle a été partagée sur le réseau Weibo.

Oh no. Why is the new MacBook Pro screen notched? pic.twitter.com/zO67bl81fX — DuanRui (@duanrui1205) October 16, 2021

Etrangement, pas de Face ID, Touch ID resterait le moyen biométrique de déverrouiller son PC portable. Cette encoche hébergerait une caméra et un capteur de luminosité, tout simplement. MacRumors évoquent également ces encoches et auraient également trouvé une mention des définitions d’écran des 14 et 16 pouces : Ce médium a découvert dans la bêta de macOS Monterey les résolutions potentielles du MacBook Pro de 14 et 16 pouces 3024 x 1964 pixels et 3456 x 2234 pixels. Pourquoi de telles définitions ? Il s’agit de la définition d’un écran 16:10, comme tous les MacBook, avec une encoche en plus.