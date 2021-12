Apple Music : les abonnés peuvent profiter de cadeaux exclusifs chaque jour jusqu’à Noël

Pour patienter jusqu'à Noël, Apple Music a décidé de dévoiler son calendrier de l'Avent. Chaque jour, un "cadeau exclusif" sera proposé aux abonnés. Des playlists, des titres inédits et bien plus encore proposés par des stars de la chanson.

Depuis plusieurs années, Apple a pris l’habitude de profiter du mois de décembre pour distiller de petites surprises à ses utilisateurs ou aux abonnés à ses services. Pendant longtemps, ce fut des applications ou chansons offertes chaque jour après Noël. Désormais, c’est avant que cela se passe et, cette année, c’est sur Apple Music pour commencer.

Baptisée De la part d’Apple Music, cette opération débute à peine et va s’étendre aux prochaines semaines. Chaque jour, un artiste de renom proposera un contenu exclusif. « Parce que l’esprit de Noël, c’est aussi le plaisir d’offrir et la joie de recevoir », explique Apple sur la page dédiée sur le service de streaming musical.

Coldplay pour démarrer

Ainsi, les abonnés à Apple Music vont pouvoir écouter des EP, playlists, mix de DJ, émission de radio spéciale et bien d’autres surprises encore, promet la marque à la pomme qui s’est récemment offert un studio radio dans sa boutique des Champs-Élysées.

Le calendrier a débuté ce jeudi 2 décembre avec le groupe Coldplay qui propose un EP exclusif intitulé Infinity Station Sessions avec cinq titres, dont quatre tirés de leur nouvel album Music of the Spheres. Le cinquième morceau est de circonstance : Christmas Lights. Un album qui est proposé en Dolby Atmos et qualité Lossless, et qui a même été enregistré en spatial audio.

Parmi les prochains artistes annoncés par Apple, Nile Rodgers, Elton John, Mariah Carey, Alicia Keys, DH Khaled et bien d’autres à venir. À noter que si ces cadeaux sont offerts aux abonnés Apple Music, ils pourront être également achetés via iTunes.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.