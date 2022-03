Comment connaître l’état de la batterie d’un MacBook

Plus vous utilisez votre MacBook, plus vous usez sa batterie, qui avec le temps perd en efficacité et donc en autonomie. Pour conserver une machine aux performances optimales ou anticiper les défaillances, nous vous expliquons comment savoir s’il faut changer sa batterie de MacBook.

Les batteries s’usent avec le temps et les ordinateurs portables ne font pas exception à la règle. En effet, la technologie actuelle assure une efficacité optimale sur un certain nombre de cycles de recharge. Cela signifie que plus vous réalisez de recharge complète, plus vous avancez vers le jour où la batterie perdra toute efficacité et devra être remplacée. Apple a la bonne idée de nous proposer un outil pour déterminer où en est la batterie de votre MacBook.

Comment savoir s’il faut changer sa batterie de MacBook ?

Apple nous permet de connaître le nombre de cycles de charge en quelques secondes. Il suffit de suivre la procédure suivante :

Cliquez sur le menu Pomme et sélectionnez À Propos de ce Mac.

Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur le bouton Rapport Système.

Apparaît une fenêtre qui liste tous les aspects matériels et logiciels de votre Mac. Dans la colonne de gauche, sélectionnez Alimentation.

À droite apparaît une série d’information, identifiez la section Information sur la santé .

. La ligne juste en dessous : Comptage de cycles, vous donne le nombre de cycles de charge effectuée par la batterie.

Tant que ce dernier est inférieur à 1000, tout va bien et vous n’aurez rien à craindre. Au-delà, votre batterie ne sera plus optimale dans sa capacité à se recharger en énergie. Il est alors temps de la remplacer. Ce composant est assez capricieux et peut parfois supporter encore une à deux centaines de cycles de charge avant de s’écrouler d’un coup. Toutefois, en fonctions de vos usages, pouvez-vous prendre ce risque ?

