Votre iPhone envoie peut-être des accusés de lecture à votre insu

Selon le site Macworld, un bug continue de toucher le service Messages des iPhone et iPad. Même si vous avez désactivé la fonction pour ne pas qu’ils le sachent, il se peut que vos interlocuteurs reçoivent toujours un avis de lecture et réception des messages qu’ils vous envoient.

« Est-ce qu’il/elle a bien reçu mon message ? Est-ce qu’il/elle l’a lu ? ». C’est le stress de beaucoup de personnes qui envoient des messages et n’obtiennent pas de réponse (immédiate ou non). Et la pression aussi qui tombe sur les épaules du destinataire qui n’aurait pas répondu dans l’immédiat (ah le fameux effet trois points de la réponse en cours…).

Pour pallier ce souci, bon nombre d’utilisateurs d’appareils Apple ont fait le choix de désactiver la confirmation de lecture qui envoie au correspondant (qui dispose d’un appareil Apple) une notification à la prise de connaissance du message (Distribué, puis Lu). Seulement, iOS 15 ne l’entendrait pas tout à fait de cette oreille.

Un bug sans solution pour le moment

Le site Macworld a repéré un bug dans certains cas. Plusieurs utilisateurs ont ainsi envoyé des accusés de réception alors que la fonction était désactivée sur leur appareil. Rien de grave fondamentalement, sauf si vous ne vouliez pas que votre interlocuteur sache que vous aviez bien reçu et lu son message. Cela toucherait certains iPhone et iPad sous le dernier système d’exploitation et en lien possible avec les récentes mises à jour d’iOS 15.2. Sur Mac, qui permet aussi des envois via l’application Messages vers des iPhone, iPad ou Mac, le problème n’aurait pas été constaté.

Lorsque vous décidez de désactiver l’envoi de notification sur un compte iCloud lié, cela se répercute sur tous les appareils qui y sont rattachés. Quand le bug se produit, il réactive visiblement l’option sur tous vos iPhone et iPad liés au même compte.

Le problème ne semble pas avoir de solution particulière et il faudra très probablement attendre une prochaine mise à jour d’iOS 15. Comme le note Macworld, certains utilisateurs ont pu retrouver leurs réglages en redémarrant leur appareil. D’autres non. Et certains ne le savent peut-être même pas, puisqu’il faudrait que le destinataire de leurs messages leur signale que cela a réapparu comme par magie. Pas sûr qu’il ait envie que cela rechange ensuite…

Comment désactiver la confirmation de lecture ?

Sur iPhone et iPad :

Allez dans Réglages , puis dans Messages

, puis dans Descendez le menu jusqu’à Confirmations de lecture et désactivez l’onglet

et désactivez l’onglet À noter que si vous n’avez pas activé la fonction iMessage pour l’envoi de messages entre appareils Apple, vous ne verrez de fait pas l’onglet Confirmations de lecture.

Sur Mac :

Lancez Messages , puis dans la barre de tâches en haut, cliquez sur Messages/Préférences

, puis dans la barre de tâches en haut, cliquez sur Dans le menu iMessages , décochez la casse Envoyer des accusés de réception de lecture

, décochez la casse Il faut évidemment avoir activé iMessage sur iCloud pour voir l’option apparaître.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.