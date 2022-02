Le nouvel iMac Pro, dopé au SoC M1 Max, se matérialiserait dès juin prochain

Pressenti depuis des mois, le nouvel iMac Pro viendrait combler un vide dans le catalogue d'Apple dès le mois de juin. Ce nouveau modèle conjuguerait écran mini-LED et puissance grâce aux puces M1 Pro / M1 Max.

La chose a tout d’un secret de polichinelle, Apple prépare une nouvelle version de son iMac Pro pour remplacer le modèle lancé en 2017… et retiré de la gamme l’année dernière. Pour ce nouveau modèle, la firme miserait sur un nouveau design inspiré de l’iMac « classique », lancé au printemps 2021, et sur une diagonale plus généreuse de 27 pouces. On en apprend aujourd’hui un peu plus sur les projets de la firme en matière de commercialisation.

D’après l’analyste Ross Young, spécialisé dans l’industrie de l’affichage, et parfois bien renseigné, Apple prévoirait de lancer son nouvel iMac Pro en juin prochain. Comme le rappelle MacRumors, d’anciennes rumeurs prédisaient il y a quelques mois une sortie de cet iMac Pro au printemps, mais Ross Young s’était exprimé sur la question en janvier pour évoquer plutôt un lancement dans le courant de l’été.

Vers un lancement un peu plus tôt que prévu ?

Sur le moment, l’analyste indiquait que les expéditions de dalles mini-LED destinées à l’iMac Pro 2022 débuteraient en juin. Il estimait donc que l’appareil pourrait s’élancer sur le marché en août ou septembre, après une période de production de deux à trois mois. Une estimation qu’il modifiait hier sur Twitter : la chaîne d’approvisionnement d’Apple aurait donc pris de l’avance.

Notons que si le nouvel iMac Pro arrive bien sur le marché en juin, l’appareil serait logiquement présenté à l’occasion de la WWDC 2022, attendue début juin. Ce ne serait pas la première fois qu’Apple profite de cet évènement pour procéder à des annonces matérielles, le Mac Pro et l’écran Pro Display XDR avaient par exemple été dévoilés durant l’édition 2019 de cette keynote.

MiniLED iMac Pro could launch in June. Some observers said no MiniLEDs, but we hear around 1000 zones and over 4000 miniLEDs. — Ross Young (@DSCCRoss) February 14, 2022

Pour rappel, l’iMac Pro 2022 serait équipé des nouveaux processeurs Apple M1 Pro / M1 Max, introduits en fin d’année 2021 avec les derniers MacBook Pro. L’appareil disposerait par ailleurs d’un écran mini-LED. D’après les informations de Ross Young, cette dalle comprendrait « environ 1000 zones » de rétroéclairage et « plus de 4000 mini-LED ».

