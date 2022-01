Un nouvel iMac Pro en 2022 : les premiers détails

L'iMac Pro passerait à l'Apple Silicon en 2022 avec un tout nouveau design. Voici les premières informations sur ce nouveau PC de bureau haut de gamme.

La transition des PC d’Apple vers ses propres puces maison continue à un rythme soutenu. Le prochain sur la liste pourrait bien être l’iMac Pro, cette déclinaison du PC tout-en-un d’Apple à destination d’un public professionnel et au tarif particulièrement élevé.

L’iMac Pro a été lancé en 2017 avant de sortir du catalogue en 2021. Il proposait un écran de 27 pouces avec une définition assez élevée : 5120 x 2880 pixels, accompagné d’une puce Intel Xeon de 8 à 18 coeurs et d’une puce graphique AMD Radeon Pro Vega. Des composants particulièrement couteux qui faisaient monter la facture du PC à 5499 euros.

Mark Gurman, journaliste pour Bloomberg, révèle dans sa dernière newsletter qu’Apple préparerait un nouvel iMac Pro pour 2022.

La fusion du MacBook Pro et de l’iMac

D’après le journaliste, l’iMac Pro version 2022 proposerait un design très similaire à l’iMac M1. On peut facilement imaginer ce que cela veut dire : un châssis ultra fin, des bordures bien présentes autour de l’écran et une machine relativement légère face au 9,7 kg de la première génération. En revanche, on peut probablement dire adieu aux choix des coloris. Chez Apple, le monde professionnel rime souvent avec le fade et l’orthodoxe.

Je m’attends à ce que nous ayons un nouveau modèle cette année, plus grand que le modèle actuel de 24 pouces et portant la marque iMac Pro. Cela signifie qu’il sera équipé de puces similaires à celles des processeurs M1 Pro et M1 Max qui équipent le MacBook Pro. Je m’attends également à ce que le nouvel iMac Pro ait un design similaire à l’iMac M1 actuel.

L’iMac Pro intégrerait donc l’une des puces performantes que l’on a déjà vues au travail sur le MacBook Pro de 2021. Dans un châssis de 27 pouces, Apple pourrait peut-être augmenter encore la performance des puces avec un système de refroidissement plus volumineux que dans un PC portable.

Pas de nouvelles informations concernant l’écran que l’on pense toujours être un 27 pouces mini-LED semblable à ce que l’on trouve dans le MacBook Pro. L’écran de ce dernier se permettait de rivaliser avec les meilleurs Oled du marché.

Ce nouvel iMac Pro pourrait être dévoilé lors de la prochaine conférence d’Apple que l’on pense prévue au printemps. Il est toutefois possible qu’Apple se réserve cette annonce pour la WWDC. Il est rare que la firme dévoile des produits à son événement dédié aux développeurs, mais elle a su faire des exceptions quand il s’agissait d’appareils pour les professionnels.

