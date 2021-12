Apple iMac Pro 27 : tout ce que l’on attend du futur Mac de bureau

La prochaine machine attendue du côté d’Apple est l’iMac Pro nouvelle génération. L’occasion de faire le point sur les rumeurs et autres annonces à quelques semaines de sa potentielle commercialisation.

L’actualité Mac d’Apple a été riche en 2021. Après le renouvellement des Mac mini, MacBook Air et Pro 13 pouces avec la puce M1 fin 2020, puis l’arrivée de l’iMac M1, Apple a annoncé ses MacBook Pro 14 et 16 pouces avec des puces M1 Max et M1 Pro. Vous suivez toujours ? Il ne reste finalement plus que l’iMac Pro qui n’a pas eu le droit à un lifting. Et ça pourrait être pour bientôt.

Le contexte

L’iMac Pro a été retiré des ventes en 2021. La machine faisait rêver à son lancement en 2017 : on pouvait y mettre des Intel Core Xeon avec 18 cœurs, des GPU Radeon Pro, jusqu’à 128 Go de mémoire RAM et 4 To de SSD. Enfin, parmi les connectiques disponibles, Apple avait introduit plusieurs ports Thunderbolt au format USB-C. L’iMac 27 pouces, avec du Intel à l’intérieur, est, lui, toujours en vente.

Depuis, les choses ont changé. Apple a annoncé sa réflexion Silicon avec des puces ARM maisons. Ces puces ont un rapport performances-prix qui explose Intel… ce qui a mis à mal toutes les machines Apple équipées d’une telle puce, dont l’iMac Pro.

Avec l’arrivée des puces M1 Max et M1 Pro, qui héberge une plus grosse densité de CPU et GPU, l’iMac Pro nouvelle génération n’est plus seulement un rêve de macophiles. La machine est attendue pour 2022.

Ce que l’on attend

Pour le moment, l’iMac Pro 27 n’est qu’au stade de rumeurs. Celles-ci proviennent, comme d’habitude, des principaux leakers et analystes du marché. Il y a donc du vrai et du faux, et impossible pour le moment de séparer l’un de l’autre.

A priori, l’iMac Pro aurait un écran de 27 pouces de diagonale. Certains attendaient une plus grande diagonale. La caractéristique la plus attendue est certainement le fait que l’écran utiliserait les technologies mini LED et ProMotion. Ce sont les technologies de l’iPad Pro 12,9 M1, mais aussi des derniers MacBook Pro 14 et 16 pouces.

La technologie Mini LED n’offre pas les qualités de l’OLED, mais elle s’en rapproche avec un niveau de contraste très élevé. Pour résumer et vulgariser la technologie, le rétroéclairage des LED utilise bien plus de sources lumineuses qu’un écran LCD classique, ce qui permet de mieux contrôler la luminosité en fonction des éléments affichés sur l’écran.

Quant au ProMotion, c’est un taux de rafraîchissement qui monte à 120 Hz, que l’on trouve sur les TV récentes et de plus en plus de smartphones. En affichant davantage d’images par seconde, on rend les animations plus fluides. Pour limiter l’impact de cette technologie sur l’autonomie, le taux n’est pas fixe, il évolue en fonction de ce que l’écran affiche. Sur une image fixe, il n’est donc pas nécessaire de monter à 120 Hz.

Notez que même si ces deux technologies sont évoquées par de nombreux leakers, DigiTimes nous explique que la première itération du nouvel iMac Pro bénéficierait d’un écran LCD classique. Le Mini LED avec Pro Motion n’arriverait que plus tard… fin 2022 ou en 2023.

Du côté du design, l’iMac Pro bénéficierait de l’amincissement de l’iMac M1. On aurait donc des bordures d’écrans amincies et une épaisseur plus réduite.

Les bordures d’écran seraient noires, pour le côté sobriété, et l’on trouverait des connectiques très complètes : USB-C à gogo, HDMI et même un slot SD. C’est fort probable, car les MacBook Pro 14 et 16 pouces bénéficient déjà d’une connectique généreuse de la part d’Apple. Le port Ethernet serait directement inclus dans l’adaptateur, comme pour l’iMac M1.

DigiTimes affirme également qu’Apple a l’intention de proposer le iMac‌ 27 pouces dans différentes couleurs, très probablement le même schéma de couleurs que pour l’iMac‌ 24 pouces. D’autres sources annoncent une palette de couleurs plus sombres.

Toujours selon les rumeurs, il n’y aurait pas de puce Apple M2 à attendre. Cet iMac Pro utiliserait les puces M1 Max et Pro, qui ont été saluées par les critiques. Cela serait déjà une très belle avancée en termes de performances.

Prix et disponibilités attendus

Et la disponibilité ? Encore une fois d’après les rumeurs, les usines auraient commencé à produire les premiers exemplaires. Cet iMac Pro sortirait en début d’année 2022, la plupart des spécialistes s’accordent sur ce timing.

Quant aux tarifs, le prix est difficile à deviner à ce stade. Le dernier iMac Pro était vendu au-delà des 5 000 euros. S’il s’agit vraiment d’un remplacement du Pro avec un écran XDR/mini-LED, cela semble être le prix attendu. Cependant, cet iMac Pro 27 pouces remplacerait également l’iMac 27 pouces alimenté par Intel, dont le prix débutait au-dessus des 2 000 euros.

