iPhone SE 3 : il aurait un point commun très intéressant avec les iPhone 13

L'iPhone SE 3 ou 2022 devrait être présenté lors la première Keynote Apple de l'année le 8 mars 2022. Selon Ming-Chi Kuo, le téléphone milieu de gamme d'Apple intègrerait la même puce que les iPhone 13.

En matière de smartphones qu’on peut conseiller les yeux fermés sur leur partie performances, les derniers iPhone 13 sont très bien placés. Véritables bolides, capables d’afficher des jeux 3D sans flancher, offrant une navigation sans ralentissement, les derniers nés d’Apple tirent pleinement parti de leur puce A15 Bionic. Mais rappelons qu’il s’agit de téléphones haut de gamme, qui débutent à 809 euros avec l’iPhone 13 mini.

Imaginons maintenant des performances semblables autour des 489 euros, le prix d’entrée du dernier iPhone SE, sorti en 2020. D’après le leaker spécialiste d’Apple, Ming-Chi Kuo, la troisième génération d’iPhone SE pourrait en effet intégrer une puce A15 Bionic.

Si cela n’est pas franchement une surprise, les iPhone SE ayant tendance à se servir dans la dernière puce en date du constructeur, cela reste une vraie bonne nouvelle pour quiconque voudrait s’équiper d’un smartphone performant sans pour autant chercher à débourser la somme requise pour un modèle premium.

Un peu plus de stockage, mais peu de couleurs

En conséquence, on peut penser que l’iPhone SE 3 serait bien un téléphone 5G, bénéficiant des ondes millimétriques ainsi que des bandes sub-6 GHz. De quoi le garder plusieurs années vu que la norme 5G n’est pas prête d’être remplacée.

Autre information que nous apporte le leaker, cette génération proposerait une option de stockage en plus que les précédant iPhone SE. On aurait ainsi le choix entre 64 Go, 128, mais aussi 256 Go.

Quand attendre l’iPhone SE 3 ?

Pour le reste, le design resterait globalement inchangé, avec trois coloris assez classiques, blanc, noir et rouge. L’iPhone SE 3 entrerait en production de masse dès ce mois de mars et Apple prévoirait d’en vendre autour des 25 à 30 millions d’unités dès cette année.

L’intronisation des iPhone SE 3 est attendue lors de la première conférence Apple de l’année, qui se tiendra le 8 mars prochain. On y attend aussi des nouvelles d’un possible iPad Air ou encore d’un MacBook abordable, toutefois sans certitudes aucunes.

