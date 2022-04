Apple Arcade : Sonic, Gear.Club et un brin de poésie s’invitent en avril

En avril, Apple Arcade s’offre des classiques du jeu mobile en version complète et sans pub, mais aussi des inédits à ne pas manquer. Sonic, les voitures somptueuses et puissantes de Gear.Club ou encore les rois du billard et de la construction sont au rendez-vous des nouveautés.

Si le succès a fini par sourire au service Apple TV+ après un lancement décrié, Apple Arcade veut y croire aussi. Le service sur abonnement d’accès en illimité à un catalogue de plus d’une centaine de jeux jouit d’un succès d’estime croissant, avec des titres notamment comme Fantasian, sacré meilleur jeu mobile l’an dernier par plusieurs sites, et de multiples exclusivités de qualité. Mais il semble peiner à se faire une place dans le cœur et les appareils des joueurs.

Pourtant, la marque à la pomme met le paquet pour ajouter fréquemment des titres d’excellente qualité graphique, narrative et de jouabilité. Le mois dernier, Monument Valley 2+, la version totale du titre mobile sans pub ni achat intégré, ou encore l’inédit Alto’s Adventure : The Spirit of the Mountain ont été proposés aux abonnés.

De la course, du fun et de la poésie

En avril, Apple fait appel à deux licences bien connues pour porter son message. À commencer par Sonic, l’emblématique héros de Sega, qui arrive le 8 avril dans Sonic Dash+ (uniquement sur iPhone, iPod et iPad). Ce n’est cette fois pas un jeu inédit pour Apple Arcade, mais une version améliorée du runner sorti en 2013. Mais il ajoute une fonction toute bête et très plébiscitée : les classements entre joueurs du monde entier pour comparer vos performances et gagner des prix.

Pour le reste, le jeu reprend la recette initiale, avec ses environnements 3D inspirés de Sonic The Hedgehog, mais en version moderne. Il faudra surmonter les obstacles dans ce jeu de course infini, utiliser ses super pouvoirs pour esquiver les attaques et accélérer. Vous pouvez choisir de jouer Sonic, mais aussi Tails, Shadow ou Knuckles.

Sonic Dash+ // Source : Apple Arcade Sonic Dash+ // Source : Apple Arcade

Annoncé lors de la dernière keynote de printemps, Gear.Club Stradale est là pour mettre en lumière les prouesses des puces A15 Bionic et M1. Le jeu de courses du studio français Eden Games est avant tout pensé pour le mobile. Il embarque les pilotes dans des paysages de la Toscane notamment et au volant de marques emblématiques (Bugatti, Alfa Romeo, Pagani, McLaren, Porsche, etc.). La recette reste la même : rejoignez un club avec vos amis et participez à des événements pour faire briller votre équipe. Vous pouvez ensuite améliorer votre véhicule dans les ateliers de votre Villa, affronter jusqu’à 5 autres joueurs et débloquer de nombreux contenus. Faites rugir les moteurs dès le 8 avril.

Les moteurs vont rugir dans Gear.Club Stradale // Source : Apple Arcade

Prune+ est un jeu poétique et contemplatif dans lequel il vous faudra cultiver et faire pousser vos arbres sur des terres abandonnées du bout des doigts. Mais attention aux dangers qui guettent et vous empêchent de comprendre comment le monde en est arrivé là.

Et les amateurs de jeux tout en délicatesse se délecteront sans doute de Moonshot — Retour à la maison, une balade au milieu des étoiles pour une toute petite Lune séparé de la Terre. Il va falloir jouer avec la gravité pour retrouver son chemin, mais aussi résoudre des puzzles basés sur les lois de la physique à l’aide du « cliquer-déplacer ». Au total, 126 niveaux et 7 mondes sont à parcourir. Chaque jour et chaque semaine, des défis seront proposés pour obtenir des récompenses.

Et si vous aimez le billard, Pro Snooker & Pool 2022+ s’invite à la table pour la mi-avril avec son réalisme incroyable en 3D à 60 fps. Construction Simulator 2+ est un autre jeu mobile qui a connu un grand succès et qui arrive sur Apple Arcade en version complète. Vous pouvez choisir parmi plus de 40 véhicules pour créer votre entreprise de construction et refaire le monde.

Les jeux ajoutés en avril sur Apple Arcade :

8 avril : Sonic Dash+ (iPhone, iPad) Gear.Club Stradale (Mac, iPhone, iPad, Apple TV)

15 avril : Pro Snooker & Pool 2022+ Construction Simulator 2+

22 avril : Moonshot – Retour à la maison (Mac, iPhone, iPad, Apple TV)

29 avril : Prune+



