Apple développerait un iMac plus rapide pour 2023, sous processeur M3

Apple aurait déjà commencé à travailler à la conception d'un nouveau modèle d'iMac. Attendu l'année prochaine, ce dernier miserait directement sur une puce M3 également attendue en 2023.

Entièrement remodelé l’an passé, l’iMac ne connaîtrait pas de nouvelle version avant 2023. L’appareil passerait alors directement sur un processeur M3, laissant complètement de côté la génération M2 qui devrait motoriser plusieurs modèles de Mac en 2022. C’est en tout cas ce que l’on apprend de la newsletter Power On de Mark Gurman.

Souvent bien informé quand il s’agit d’Apple, le journaliste de Bloomberg nous explique que le géant californien aurait déjà commencé à travailler sur ce nouvel iMac, mais aussi à développer le processeur M3 qui ira visiblement avec. Une nouvelle qui n’est, au fond, pas si surprenante : la conception de la puce M2, attendue dans les prochains mois, est très certainement terminée ou presque. C’est du moins ce que l’on peut supposer des premiers tests conduits par Apple pour ce processeur sur toute une bordée de Mac et de MacBook.

Un iMac sous puce M3 en 2023, et ça sonne bien !

L’information, qui avait été dénichée par Mark Gurman, puis confirmée par 9to5Mac grâce à des sources différentes, concerne six modèles de Mac en tout : les nouveaux MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces (entrée de gamme), Mac mini, MacBook Pro 14 pouces, MacBook Pro 16 pouces, et Mac Pro. C’est donc toute une ribambelle de Macs sous processeurs M2 qui s’apprêterait à investir le marché.

Le grand absent de cette liste n’est autre que l’iMac, qui ne serait donc pas renouvelé avant 2023… et pour l’instant, même Mark Gurman n’en sait pas beaucoup plus. « J’ai entendu dire que les puces M2 ne sont pas les seules en test chez Apple. Et si vous attendez un nouvel iMac, j’ai entendu dire qu’une version M3 de cet ordinateur de bureau est déjà en préparation — même si j’imagine qu’elle ne sera pas lancée avant la fin de l’année prochaine au plus tôt », lit-on dans sa newsletter.

Fait intéressant, le journaliste explique plus loin qu’un nouvel iMac Pro serait toujours d’actualité, mais pas pour tout de suite non plus. Rappelons que ce modèle est sorti du catalogue d’Apple l’an passé… sans pour l’instant avoir été remplacé par une nouvelle version.

