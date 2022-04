Apple M2 : la marque passe une étape importante, les nouveaux Mac sont imminents

Apple a lancé des tests à grande échelle de sa puce M2, signe que la firme devrait bientôt lancer des produits équipés de cette nouvelle génération.

Avec le lancement du Mac Studio et sa puce M1 Ultra, Apple semble avoir fait le tour de sa première génération de puce Apple Silicon pour le moment. Les regards se tournent donc vers l’Apple M2, attendu depuis plusieurs mois. Et les dernières nouvelles venant de Mark Gurman, journaliste pour Bloomberg, sont plutôt très encourageantes. L’attente semble toucher à son terme.

Apple lance les tests de puce Apple M2

Le journaliste nous informe en effet que la firme a lancé à grande échelle des tests internes de nouveaux modèles de Mac équipés de puces Apple M2. En tout, ce serait neuf nouveaux Mac qui seraient en cours de test, avec pas moins de quatre puces Apple M2 différentes. Les machines en question ont été repérées à partir des registres de plusieurs développeurs : les employés d’Apple testent aussi les machines avec des applications de l’App Store venant de développeurs externes.

Le même repérage avait été fait par des développeurs quelques semaines avant l’annonce du Mac Studio et sa puce M1 Ultra. Bloomberg ne prend pas de risque, et parle d’un lancement qui devrait arriver dans les prochains mois. Rappelons que la WWDC 2022 est prévue pour le mois de juin 2022.

La liste des machines testées

Voici les nouveaux Mac repérés par les développeurs lors de cette phase de test.

Apple MacBook Air avec puce M2 (J413) : 8 cœurs CPU, 10 cœurs graphiques

Apple Mac mini avec puce M2 (J473) ou M2 Pro (J474)

Apple MacBook Pro 13 pouces avec M2 (J493)

Apple MacBook Pro 14 pouces avec M2 Pro ou M2 Max (J414) : la puce M2 Max aurait 12 coeurs CPU et 38 coeurs graphiques

Apple MacBook Pro 16 pouces avec M2 Pro ou M2 Max (J416)

Apple Mac Pro (J180)

Comme on peut le constater, c’est une large partie du catalogue de ses Mac qu’Apple pourrait renouveler dans les prochains mois. L’avenir s’annonce très riche pour les PC développés par Apple.

