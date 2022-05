Apple dévoile les secrets de fabrication des bruitages de Star Wars

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Apple est allé interroger les équipes qui ont contribué à créer les bruitages les plus célèbres de la saga Star Wars. On y découvre les éléments qui ont permis de créer le son du sabre laser ou celui des pas de droid, mais aussi le travail réalisé pour les rendre crédibles à l'écran.

Y a-t-il des bruits plus emblématiques et reconnaissables entre mille sans images que ceux de la saga Star Wars ? Si vous fermez les yeux pendant que le film défile, ou même les séries voire les films d’animation, vous identifierez sans difficulté le premier tir, le décollage d’un X-wing ou un coup de sabre laser. Cette magie-là opère grâce aux ingénieurs son et à leur capacité — leur créativité même — à trouver le bruitage parfait.

Sur fond de promotion de la puissance des ses iMac, MacBook et du dernier Mac Studio, Apple a publié sur sa chaîne YouTube ce mercredi 4 mai, jour officiel #MayThe4thBeWithYou pour tous les fans de la saga, une vidéo montrant le travail réalisé par les équipes de Skywalker Sound qui ont travaillé à la conception de l’identité sonore de Star Wars. Une vidéo riche en explications et découvertes pour les fans de la saga et les plus curieux.

« Ecouter le monde qui vous entoure »

« Le son représente au moins 50 % de l’expérience cinématographique », clame sans cesse George Lucas. Et à juste titre. C’est dans le Skywalker Ranch, un lieu conçu et détenu par le créateur de l’univers Star Wars, que le son des films et autres dérivés de la saga ont vu le jour, que les bruits les plus célèbres ont été inventés, mixés, montés.

De quoi donner naissance à une bibliothèque Skywalker Sound de près d’un million de sons reconnaissables à la première écoute pour accompagner les pas des Stormtroopers, le décollage du Faucon Millennium ou encore les « paroles » de R2-D2.

Plus que l’intérêt culturel et la découverte en ce jour symbolique, Apple glisse évidemment son lien avec le Skywalker Ranch. Les lieux sont parsemés d’appareils ornés d’une pomme pour réaliser les montages audio ou la prise de son, « même à l’iPhone », assure-t-on.

Ainsi, Ben Burtt, le concepteur sonore originel des premiers films Star Wars et de la franchise Indiana Jones, explique avoir commencé sur un « Macintosh SE il y a longtemps » pour faire du traitement de texte en tant qu’écrivain avant de basculer sur un Mac pour monter sous Final Cut Pro des sons enregistrés en extérieur. « Les sons qui évoquent l’émotion sont ce que nous recherchons toujours », souligne Al Nelson, responsable montage et conception sonore chez Skywalker Sound.

Quel point commun entre R2-D2 et un aspirateur ? // Source : Skywalker Sound – Apple Le sabre laser en coulisse // Source : Skywalker Sound – Apple

Des créations parfois étranges qui ont conduit, d’un bruit de carrosserie ou de casse de clavier, d’une saturation de micro en mouvement, à donner naissance à des bruitages désormais reconnaissables entre tous. Une toux étrange qui devient une voix emblématique aussi. « Vous devriez écouter le monde qui vous entoure et créer une collection d’effets sonores », martèle Burtt à tous ceux qui veulent travailler dans le son, leur conseillant de classer tous les sons récupérés car « chaque fois que vous construisez une bibliothèque de sons, vous faites des choix créatifs. »

