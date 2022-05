Le Parlement européen veut forcer Apple à adopter l'USB-C sur tous ses appareils, y compris l'iPhone. Est-ce pour vous une bonne ou une mauvaise nouvelle ?

Le port Lightning est-il en train de vivre ses derniers instants ? Cela fait désormais plusieurs années qu’une épée de Damoclès a élu domicile au-dessus du port propriétaire d’Apple. Il faut dire que la marque à la pomme fait figure d’exception aujourd’hui sur un marché largement dominé par l’USB-C.

Cette semaine, le Parlement européen est revenu à la charge avec un nouveau communiqué de presse officiel, s’indiquant « prêt à débuter les négociations sur un chargeur universel afin de réduire les déchets électroniques et d’optimiser l’utilisation de différents types d’appareils portables ». Ce communiqué entame le début d’une nouvelle phase qui devrait mener, à terme, à l’application d’une nouvelle loi visant à imposer aux constructeurs le passage à un standard universel.

De son côté, évidemment, Apple se défend en évoquant le côté novateur des technologies propriétaires. Or, s’il est vrai que c’était le cas au lancement du Lightning face à au micro-USB, cette position est bien plus difficile à défendre aujourd’hui contre l’USB-C, d’autant que certains iPad et MacBook ont déjà adopté le port universel. Les accessoires « Made for iPhone » sont néanmoins une source de revenus conséquente pour Apple, ce qui laisse penser qu’une dimension financière motive le maintien du port Lightning pour le moment.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Dans tous les cas, les discussions pourraient prendre plusieurs années avant d’aboutir, ce qui laisse à Apple le temps de peaufiner sa charge sans-fil MagSafe et peut-être un jour proposer un iPhone sans port du tout.

Aimeriez-vous un iPhone avec un port USB-C ?

Mais au-delà de toutes ces considérations, que diriez-vous d’un iPhone avec un port USB-C ? Est-ce que vous y voyez un véritable intérêt, qu’il soit plutôt écologique ou pratique, ou est-ce que vous êtes attachés au port Lightning ?

Chargement Aimeriez-vous un iPhone avec un port USB-C ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, ce serait plus écologique

Oui, ce serait plus pratique

Non, je préfère le Lightning

Non, je n'utilise que du sans-fil

Je n'ai pas d'iPhone / je m'en moque

Comme d’habitude, n’hésitez pas à argumenter votre choix et à préciser votre position dans les commentaires de cet article.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.